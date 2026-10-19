Lịch thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 19-10

Vòng 2 giải đang bước vào những lượt cuối căng thẳng và 8 đội bóng sẽ thi đấu tiếp trận thứ 5 của mình trong ngày tranh tài hôm nay tại Vĩnh Long.

Đội nữ Thanh Hóa sẽ đối đầu với Hà Nội trong trận đấu sớm nhất của ngày tranh tài. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vòng 2 của giải bước dần đến những kết quả cuối cùng. Cuộc so tài muộn nhất trong ngày hôm nay giữa đội Binh chủng Thông tin và Hóa chất Đức Giang lúc 19 giờ 30 được đánh giá là tâm điểm để nhận sự quan tâm từ người hâm mộ.

Đội bóng áo lính đang cần thêm điểm số giúp đảm bảo cơ hội tranh vé bán kết trong khi Hóa chất Đức Giang ổn định ngôi đầu nhưng không muốn mất ưu thế. Chính vì vậy, 2 đội không mất sự tập trung trong trận đấu này.

Đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị giữa 2 gương mặt vừa trở lại thi đấu sau thời gian nghỉ do chấn thương là Hoàng Thị Kiều Trinh (Binh chủng Thông tin) và Trần Tú Linh (Hóa chất Đức Giang).

Thế nên, khán giả rất chờ đợi 2 tay đập là những người có các pha bóng tấn công hấp dẫn nhất.

Trong trận đấu sớm, đội Hà Nội sẽ gặp Thanh Hóa lúc 12 giờ. Hiện tại, HLV Bùi Huy Sơn và đội Thanh Hóa hết cơ hội lọt vào nhóm giành vé bán kết. Tuy vậy, họ vẫn cần kết quả tốt giúp đảm bảo vị trí trước khi dự lượt phân hạng tranh suất trụ hạng.

Chiều ngược lại, đội nữ Hà Nội buộc phải có chiến thắng nếu không muốn suất bán kết bị ảnh hưởng trước sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ phía sau.

Cùng ngày đội Ngân hàng Công Thương gặp Hưng Yên lúc 17 giờ trong khi VTV Bình Điền Long An đối đầu với Ninh Bình lúc 14 giờ 30.

Lịch thi đấu ngày 19-10:

12h00: Thanh Hóa – Hà Nội

14h30: VTV Bình Điền Long An – Hà Nội

17h00: Hưng Yên – Ngân hàng Công Thương

19h30: Binh chủng Thông tin – Hóa chất Đức Giang

MINH CHIẾN