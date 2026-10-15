Lịch thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 15-10

Sau lượt trận đầu tiên, hôm nay 8 đội bóng chuyền nữ tiếp tục bước vào tranh tài loạt trận tiếp theo của mình tại Vĩnh Long.

Các đội bóng sẽ tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 2 trong ngày 15-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều trận đấu bóng chuyền hấp dẫn ngay trong lượt thứ 2. Người hâm mộ sẽ tập trung theo dõi cuộc đối đầu hấp dẫn giữa đội Hà Nội và Hóa chất Đức Giang lúc 12 giờ.

Hiện tại, 2 đội bóng này đang chiếm ưu thế điểm số để dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Đồng thời, Hóa chất Đức Giang và Hà Nội sở hữu nhiều VĐV ổn định phong độ nhất, nên cuộc so tài dự báo sẽ quyết liệt.

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng nếu để thua trước Hóa chất Đức Giang thì họ có thể mất ngôi số 1 vào tay đối thủ.

Ngược lại, đội Hóa chất Đức Giang cần sớm đảm bảo tấm vé vào bán kết nên các tay đập như Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Trần Tú Linh sẽ nỗ lực tìm điểm số trước hàng chắn đối phương.

Cùng ngày, đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trước Thanh Hóa vào lúc 19 giờ 30. Đây là cuộc so tài nhận sự quan tâm của giới chuyên môn bởi cả 2 đội còn cơ hội tranh vé bán kết nên dự kiến sẽ ra sân với đội hình tốt nhất.

Trong khi đó, đội bóng áo lính Binh chủng Thông tin sẽ gặp Ngân hàng Công Thương còn Ninh Bình đối đầu trước Hưng Yên. Các đội Binh chủng Thông tin và Ninh Bình được cho là ưu thế hơn đối thủ nhưng chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào".

Lịch thi đấu ngày 15-10:

12h00: Hóa chất Đức Giang – Hà Nội

14h30: Ngân hàng Công Thương – Binh chủng Thông tin

17h00: Ninh Bình – Hưng Yên

19h30: Thanh Hóa – VTV Bình Điền Long An

MINH CHIẾN