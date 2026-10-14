Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An thắng trận đầu tay

Các tay đập VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng đầu tiên tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An đã áp đảo các tay chắn của Ngân hàng Công Thương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đối đầu Ngân hàng Công Thương trong trận đầu tiên tại Vĩnh Long vào tối ngày 14-10, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) đã thận trọng yêu cầu các học trò tập trung giữ sự gắn kết.

Dù là đương kim vô địch quốc gia, VTV Bình Điền Long An hiểu rằng việc đạt kết quả suôn sẻ khởi đầu mang ý nghĩa tinh thần rất lớn.

Trên sân, các mũi tấn công Trà My, Nguyễn Lan Vy, Lê Như Anh hay ngoại binh Jess Mruzik đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi điểm cho đội nhà.

Đáng chú ý, chủ công người Mỹ Jess Mruzik đã khẳng định giá trị của mình khi ghi điểm nhiều nhất cho VTV Bình Điền Long An. Những pha đập uy lực đưa trái bóng đi với tốc độ nhanh cắm sâu về phần sân đối phương của cô mang về ưu thế lớn cho đội nhà.

Bên kia mành lưới, các học trò của HLV Lê Văn Dũng không thể đảm bảo được sự an toàn. Cùng việc yếu hơn đối phương trong khả năng tấn công, đội bóng ngành ngân hàng đã bị lấn lướt.

Trận đấu nhanh chóng khép lại sau 3 ván với chiến thắng 3-0 (25/17, 25/20,25/21) cho VTV Bình Điền Long An.

Đội Ngân hàng Công Thương (đỏ) tìm cơ hội vượt lên chiến thắng nhưng không thành công. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau trận, ngoại binh Jess Mruzik (VTV Bình Điền Long An bày tỏ: “Hai đội đều có những cầu thủ tốt. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng. Vượt qua đối thủ tại trận đầu tiên mang giá trị tinh thần rất cao”.

Với chiến thắng này, đội VTV Bình Điền Long An vẫn tạm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trong trận đấu sớm trước đó, Hóa chất Đức Giang thắng 3-0 (25/14, 25/14, 25/10) trước Hưng Yên, tiếp tục củng cố vị trí nhì bảng của mình.

MINH CHIẾN