Bóng chuyền

Đội Sanest Khánh Hòa tăng cường chủ công trẻ đội tuyển Cuba

SGGPO

Đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa chính thức có ngoại binh Nathan Massó Mendoza (Cuba) tham gia vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đội Sanest Khánh Hòa sẽ tập trung cải thiện thành tích trong vòng 2 để tìm suất trụ hạng. Ảnh: VFV
Đội Sanest Khánh Hòa sẽ tập trung cải thiện thành tích trong vòng 2 để tìm suất trụ hạng. Ảnh: VFV

HLV trưởng Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) chia sẻ với SGGP: “Nathan Massó Mendoza đã có thời gian tập luyện, làm quen với lối chơi của đội. Đây là VĐV có khả năng tấn công, ghi điểm tốt và chúng tôi đánh giá sự bổ sung này phù hợp với yêu cầu chuyên môn”.

Nathan Massó Mendoza (21 tuổi) là tuyển thủ trẻ của bóng chuyền nam Cuba, sở hữu chiều cao 2m, tầm bật đà tấn công lên đến 3,60m và có sở trường thi đấu ở vị trí chủ công.

Ở vòng 1, Sanest Khánh Hòa từng sử dụng ngoại binh người Mỹ Garrett Muagututia nhưng kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng. Vì vậy, sự xuất hiện của Mendoza sẽ cải thiện hiệu quả tấn công, giúp đội bóng phố biển có thêm phương án ghi điểm trong cuộc đua cải thiện thứ hạng.

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Đội Sanest Khánh Hòa tự tin bước vào vòng 2 giải quốc gia năm nay. Ảnh: SKH

Đáng chú ý, Sanest Khánh Hòa còn sở hữu chủ công trẻ Tăng Ngọc Hiếu, người vừa cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tham dự ASIAD 20. Sự kết hợp giữa Ngọc Hiếu và Mendoza hứa hẹn mang đến sức bật mới cho hàng công của đội bóng phố biển tại vòng 2 giải vô địch quốc gia, diễn ra ở TPHCM từ ngày 28-10 đến 8-11.

Nếu như mùa giải 2025, các đội Công an TPHCM, Thể Công Tân Cảng và Ninh Bình đều từng tăng cường ngoại binh Cuba, thì năm nay lực lượng cầu thủ đến từ quốc gia vùng Caribe này thưa vắng hơn. Mendoza hiện là ngoại binh Cuba duy nhất được đăng ký tham dự vòng 2.

Sau giai đoạn 1 chỉ giành được 1 chiến thắng và nhận 6 thất bại, Sanest Khánh Hòa đang đứng cuối bảng xếp hạng. Bảy trận đấu còn lại ở vòng 2 sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với nỗ lực thoát khỏi vị trí cuối bảng của thầy trò HLV Ngô Văn Kiều.

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MINH CHIẾN

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Sanest Khánh Hòa bóng chuyền Việt Nam ngoại binh Cuba chủ công Tăng Ngọc Hiếu Ngô Văn Kiều

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