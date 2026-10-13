Lần đầu tiên 1 tuyển thủ quốc gia Singapore thi đấu giải bóng chuyền tại Việt Nam

Chủ công Jordan Ray Wong của đội tuyển bóng chuyền nam Singapore sẽ tới Việt Nam tham dự nội dung nam tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đội Biên Phòng MB sẽ có 2 ngoại binh tại vòng 2 giải quốc gia năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo chia sẻ từ Ban huấn luyện đội nam MB Biên Phòng, chủ công Jordan Ray Wong sẽ là ngoại binh thứ 2 được ký hợp đồng sang Việt Nam thi đấu sắp tới. Sự có mặt của Jordan Ray Wong dự báo là bất ngờ đối với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam do lần đầu tiên 1 cầu thủ Singapore thi đấu tại Việt Nam.

Jordan Ray Wong sở hữu chiều cao 1m93 với khả năng bật đà tấn công trên 3m30. Tay đập là cầu thủ chủ lực của tuyển Singapore những năm gần đây. Trước khi đạt được thỏa thuận với đội Biên Phòng MB, Jordan Ray Wong đang thi đấu tại Mỹ.

Đội Biên Phòng MB là đương kim vô địch quốc gia. Hợp đồng với Jordan Ray Wong không tiết lộ giá trị. Đồng thời, đội Biên Phòng MB lần đầu có 2 ngoại binh tại giải quốc gia. Trước đó, đội bóng mời tuyển thủ Thái Lan Jakkrit Thanomnoi trở lại thi đấu tại vòng 2 năm nay.

Dù giữ các kết quả cao trên đấu trường quốc nội nhiều năm qua, nhưng đội vẫn gặp nhiều khó khăn về kinh phí. Vì thế, đội chưa thể có nguồn lực lớn để thuê những ngoại binh tên tuổi hàng đầu châu Á gia nhập đội hình.

Ngược lại, Biên Phòng MB lại tin tưởng sự ổn định phong độ từ nhiều VĐV nội binh như Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy, Trương Thế Khải, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Văn Sang, Vũ Anh Tuấn kết hợp cùng ngoại binh tạo nên sức mạnh tập thể.

Trong số này, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân đang là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Anh hiện cùng đồng đội tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị sẵn sàng tham dự vòng 2 tổ chức tại TPHCM từ ngày 28-10 tới 8-11.

Ban huấn luyện đội cho biết ngay khi 2 ngoại binh Jakkrit Thanomnoi, Jordan Ray Wong có mặt tại Việt Nam tuần này, họ sẽ bước vào tập luyện để làm quen với chiến thuật chung. Tại vòng 1, đội có 7 trận thắng tạm dẫn đầu bảng nam và tiếp tục thi đấu 7 trận tại vòng bảng vòng 2.

MINH CHIẾN