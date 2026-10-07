Đội bóng chuyền nam TPHCM tăng cường 2 ngoại binh

Đội bóng chuyền nam TPHCM đã thông báo tăng cường 2 ngoại binh để nâng cao khả năng tấn công tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đội bóng chuyền nam TPHCM quyết tâm có kết quả cao khi bổ sung 2 ngoại binh tại vòng 2 giải quốc gia năm nay. Ảnh: VFV

Theo tìm hiểu của SGGP, tay đập Armin Afshin Far (Iran) và Chan Veasna (Campuchia) là 2 ngoại binh được đội bóng chuyền nam TPHCM sẽ đăng ký thi đấu vòng 2 năm nay từ ngày 28-10 tới 8-11.

Tại vòng 1, đội bóng có 1 ngoại binh là chủ công người Brazil Luiz Felipe Perotto. Dù nỗ lực thi đấu, thầy trò HLV Huỳnh Văn Tuấn mới có 2 thắng, 5 thua sau 7 trận đã đấu tại vòng 1.

Vòng 2 sẽ diễn ra tại sân nhà nên đội nam TPHCM tin tưởng cơ hội cải thiện thành tích. Đội sớm tập trung tập luyện khép kín thời gian qua giúp cầu thủ giữ tinh thần tốt nhất sẵn sàng nhập cuộc tại vòng 2. Với 2 mũi tấn công ngoại binh Armin Afshin Far và Chan Veasna, Ban huấn luyện tin tưởng khả năng ghi điểm sẽ tích cực hơn.

Trong quá khứ, bóng chuyền TPHCM có 3 lần lên ngôi vô địch quốc gia vào năm 2015, 2018, 2019. Lúc này, họ vẫn tìm cơ hội trở lại vị thế hàng đầu trong nước nhưng sẽ cần thời gian chuẩn bị lực lượng tốt nhất. Vừa qua, đội đã dự Giải bóng chuyền quốc tế Thành phố Đồng Nai mở rộng 2026 để kiểm tra chuyên môn trong quá trình chuẩn bị cho vòng 2.

Theo quy định tại Giải vô địch quốc gia các CLB 2026, mỗi đội được đăng ký tối đa 14 VĐV, trong đó gồm tối đa có 2 ngoại binh.

HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn từng sử dụng 13 nội binh tại vòng 1 gồm các cựu tuyển thủ Chế Quốc Lô Vít, Phạm Thoại Khương, Từ Thanh Thuận, cùng các đồng đội Nguyễn Trung Hiếu, Châu Thanh Phú, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Quốc Đoàn, Trần Hồ Minh Hiếu, Nguyễn Gia Huy, Đoàn Trung Hiếu, Phan Chí Hiếu, Nguyễn Anh Hồng Hoàng, Lê Quang Hợp.

MINH CHIẾN