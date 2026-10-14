Chủ công tuyển Việt Nam khiến Hà Nội lo sốt vó

Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hà Nội xác nhận chủ công Bùi Thị Ánh Thảo không gặp chấn thương sau tình huống bị đau ở trận gặp Binh chủng Thông tin chiều 14-10, tại Vĩnh Long.

Đồng đội sơ cứu chấn thương cho chủ công Bùi Thị Ánh Thảo. Ảnh: VFV

Ánh Thảo bị đau chân phải khi bật đà tấn công ở cuối ván thứ 5. Bộ phận y tế lập tức kiểm tra và xác định cô vẫn đủ sức khỏe thi đấu. Dù vậy, ban huấn luyện Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi thể trạng của tay đập này nhằm tránh những rủi ro không đáng có.

Tình huống Ánh Thảo bị đau phải có sự chăm sóc của nhân viên y tế. Ảnh: MINH MINH

Trước đó, tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2026 ở Đông Anh (Hà Nội), đội bóng thủ đô từng mất phụ công Lê Thùy Linh một số trận vì chấn thương. Hiện cầu thủ này đã bình phục và thi đấu trở lại tại vòng 2 ở Vĩnh Long.

Bùi Thị Ánh Thảo là một trong những trụ cột của Hà Nội, từng cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 33 năm 2025. Trong năm 2026, cô tiếp tục góp mặt tại AVC Cup, SEA V.League, Giải vô địch châu Á và ASIAD 20.

Trưởng thành từ hệ thống đào tạo thể thao Hà Nội, chủ công cao 1,70m này sở hữu sức bật tấn công 2,85m và giữ vai trò quan trọng trong đội hình đội bóng thủ đô.

MINH CHIẾN