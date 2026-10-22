Gần 200 võ sĩ tranh tài môn Muay

Tối 22-10, tại Nhà thi đấu Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa (TPHCM), môn muay trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10 - 2026 đã chính thức khai mạc, với gần 200 vận động viên tham gia tranh tài.

21 đơn vị tham dự môn Muay Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Đây là môn thi đấu đầu tiên được tổ chức tại TPHCM, mở màn cho chuỗi hoạt động tranh tài của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Giải năm nay quy tụ 21 đơn vị với gần 200 vận động viên tham gia tranh tài, diễn ra từ ngày 20 đến 30-10. Sự góp mặt đông đảo của các đơn vị cho thấy sức phát triển mạnh mẽ của phong trào muay trên phạm vi cả nước, đồng thời hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.

Bà Từ Thị Lê Na, phụ trách bộ môn muay (Cục TDTT Việt Nam) trao hoa cảm ơn đại diện đơn vị đăng cai, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho biết: “Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10- 2026 quy tụ 36 đoàn thể thao với 48 môn thi đấu. Muay là môn thi đấu đầu tiên diễn ra tại TPHCM, chính thức mở màn cho đại hội. Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và các đơn vị liên quan để chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần, y tế và an ninh, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức.

Thay mặt Ban tổ chức, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị; đồng thời mong các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, và đội ngũ trọng tài điều hành công tâm, khách quan, chính xác".

Đại diện ban tổ chức và các đơn vị tham dự. Ảnh: THANH TÙNG

Chương trình thi đấu được chia thành 2 nhóm nội dung chính gồm: biểu diễn (WaiKru, Mai Muay) và đối kháng (7 hạng cân cho nữ, 6 hạng cân cho nam), tạo điều kiện để các vận động viên phát huy tối đa sở trường và năng lực chuyên môn.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, những địa phương có truyền thống và thành tích nổi bật như Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi... được xem là các ứng cử viên đáng chú ý trong cuộc đua giành huy chương. Tuy nhiên, với sự hiện diện của 21 đoàn trên toàn quốc, giải đấu được dự báo sẽ xuất hiện nhiều nhân tố mới, sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước các đối thủ giàu kinh nghiệm.

Không chỉ là sân chơi để các vận động viên chinh phục thành tích, giải muay thuộc khuôn khổ Đại hội còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu võ thuật tại các địa phương. Các đơn vị có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển lực lượng kế cận.

Các đơn vị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THANH TÙNG

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng chất lượng chuyên môn được kỳ vọng cao, những ngày tranh tài sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, góp phần lan tỏa sức hút của môn muay và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của bộ môn này trên cả nước.

Nguyễn Trần Duy Nhất trong vai trò huấn luyện viên đội tuyển Muay TPHCM cùng người hâm mộ. Ảnh: THANH TÙNG

NGUYỄN ANH