TPHCM: 13.500 người tham dự lễ phát động mỗi người dân lựa chọn môn thể thao tập luyện

Sáng 10-10 tại Đại học Thể dục thể thao TPHCM, lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 đã diễn ra sôi nổi với sự hưởng ứng của 13.500 người .

Lễ phát động được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội, kết nối trực tuyến tới 33 tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu TPHCM, Sở VH-TT phối hợp cùng Trường Đại học Thể dục Thể thao TPHCM đăng cai tổ chức sự kiện ý nghĩa này, kết hợp mở màn cho Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm 2026.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM... Ngoài ra, buổi lễ còn quy tụ đông đảo lực lượng sinh viên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, các câu lạc bộ thể thao và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu cùng toàn thể người tham gia tập bài khởi động buổi sáng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau phần nghi lễ khai mạc kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội từ 6 giờ 30 sáng, hàng ngàn người đã hào hứng bước vào lộ trình đi bộ đồng hành dài 1,5km. Đoàn đi bộ xuất phát từ Đại học Thể dục thể thao TPHCM, đi qua đường Võ Trường Toản, khu vực Nhà điều hành Đại học Quốc gia TPHCM và đường Alexandre de Rhodes.

Đông đảo vận động viên tham gia hưởng ứng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động trải nghiệm thể thao đa dạng. Đội ngũ giảng viên và sinh viên chuyên ngành TDTT đã trực tiếp hướng dẫn, giao lưu ở 10 môn thể thao khác nhau. Nhờ sự hỗ trợ tận tình này, người dân ở mọi độ tuổi, điều kiện sức khỏe đều dễ dàng tiếp cận và tìm ra môn vận động yêu thích.

Chương trình không chỉ là một sự kiện cộng đồng, mà còn là dịp thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng đi vào chiều sâu. Qua đó, phong trào rèn luyện thân thể được lan tỏa rộng hơn, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống. Đồng thời, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về lối sống tích cực, góp phần hướng tới mục tiêu “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh".

Một số hình ảnh tại điểm cầu TPHCM (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG