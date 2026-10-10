Lan tỏa phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh

Với thông điệp “Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 tại Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố vào sáng ngày 10 và 11-10, thu hút khoảng 112.000 người tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Chương trình do Bộ VH-TT-DL phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, hướng tới xây dựng thói quen vận động thường xuyên trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Tại Hà Nội, gần 12.000 người tham gia các hoạt động tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Cùng thời điểm, các chương trình hưởng ứng tại 33 tỉnh, thành phố thu hút khoảng 100.000 người, tạo nên không khí thể thao sôi nổi trên cả nước.

Tham dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên và người dân Thủ đô.

Chương trình mở màn bằng tiết mục trống hội “Hào khí Việt Nam”, tiếp nối là màn khiêu vũ thể thao “Bản Tango Hà Nội” do kiện tướng Khánh Thi cùng các vận động viên đội tuyển Công an Nhân dân và Hà Nội biểu diễn.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức ấn nút phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026. Qua đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể dục, thể thao đối với sức khỏe nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là lời kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành văn hóa vận động và lối sống lành mạnh.

Sau nghi thức phát động, các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia đi bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm. Hoạt động chạy bộ cũng được tổ chức với lộ trình xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, di chuyển quanh hồ và về đích tại khu vực trước trụ sở cơ quan quản lý văn hóa, thể thao của Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động chạy bộ, đi bộ đồng hành, khu vực hồ Hoàn Kiếm còn trở thành không gian trải nghiệm thể thao cộng đồng với nhiều môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, bóng rổ 3x3, kéo co, cờ tướng, roller và đi bộ thể thao. Các môn võ Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo và võ cổ truyền cũng được giới thiệu, biểu diễn, tạo cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm.

Lễ phát động cũng cụ thể hóa Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, đồng thời hưởng ứng các định hướng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Đặc biệt, chương trình giao lưu với những gương mặt tiêu biểu của thể thao Việt Nam, trong đó có các vận động viên vừa giành huy chương tại ASIAD 20 như đội tuyển cầu mây nữ, các võ sĩ wushu Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm, mang đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng.

Thông qua những chia sẻ về hành trình tập luyện, vượt qua khó khăn và chinh phục các đấu trường quốc tế, các vận động viên góp phần khơi dậy niềm đam mê thể thao, nhất là trong thế hệ trẻ.

Để phong trào không chỉ dừng lại ở một sự kiện, Ban Tổ chức kêu gọi các địa phương, cơ quan, trường học và tổ chức đoàn thể tiếp tục phát triển các mô hình tập luyện, nâng cao hiệu quả hoạt động của CLB thể thao, tạo điều kiện thuận lợi để người dân duy trì vận động.

Bên cạnh đó, những màn biểu diễn võ thuật, thể dục của lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân góp phần tôn vinh tinh thần kỷ luật, ý chí và sức mạnh thể chất.

Với sức lan tỏa rộng khắp, chương trình không chỉ khuyến khích người dân nâng cao sức khỏe mà còn góp phần xây dựng một xã hội năng động, nơi thể thao trở thành thói quen thường nhật, hướng tới mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường.

Những hình ảnh lan tỏa phong trào toàn dân tập luyện thể thao vì một Việt Nam khỏe mạnh:

BÀI - ẢNH: THU HƯƠNG