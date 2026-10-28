Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng chiếm ưu thế ở giải quốc gia 2026

Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng của cờ vua TPHCM. Ảnh: VCF

Giải đang tranh tài tại Thành phố Cần Thơ. Đội cờ vua TPHCM hiện chiếm ưu thế bảng nữ cờ tiêu chuẩn với 4 kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Bảo Trâm, Tống Thái Hoàng Ân và Nguyễn Hồng Anh dẫn đầu điểm số.

Cờ tiêu chuẩn tại giải thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ. Ngày 28-10 đã kết thúc ván thứ 7. Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng cầm quân trắng ván này và thắng gương mặt trẻ Nguyễn Thiên Ngân (Hà Nội).

Hiện tại, Nguyễn Thị Mai Hưng đạt 6 điểm, tạm đứng số 1 bảng nữ cờ tiêu chuẩn. Vị trí thứ nhì là đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm cùng 6 điểm. Các kỳ thủ Tống Thái Hoàng Ân (5,5 điểm) và Nguyễn Hồng Anh (4,5 điểm) lần lượt đứng hạng 3 và 4.

Trong bảng nam, Nguyễn Quốc Hy (TPHCM) chưa lọt vào nhóm đầu khi mới đạt 4,5 sau 7 ván, tạm đứng hạng 6. Giữ số 1 trên xếp hạng cờ tiêu chuẩn nam đang là Trần Đăng Minh Quang (6 điểm).

Ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu 2 ván còn lại của cờ tiêu chuẩn nam, nữ, sau đó bước vào thi đấu cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Với cờ tiêu chuẩn, mỗi bên được 90 phút cộng 30 giây cho từng nước đi tính từ khai cuộc.

Với cờ nhanh, thời gian thi đấu là 15 phút cộng 5 giây cho mỗi nước đi, còn cờ chớp là 3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ khai cuộc. Cờ siêu chớp sẽ áp dụng 1 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi.

Giải đấu là cơ hội kiểm tra chuyên môn giá trị cho kỳ thủ cả nước trước khi góp mặt chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN