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Cần Thơ: 312 vận động viên tranh tài giải vô địch cờ vua và cờ vây quốc gia

SGGPO

Ngày 26-10, tại TP Cần Thơ, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Cờ Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP Cần Thơ phối hợp tổ chức khai mạc Giải Vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia và Giải vô địch Cờ vây xuất sắc, Cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026.

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Các đoàn tham dự giải đấu nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức

Giải đấu quy tụ 312 vận động viên đến từ các câu lạc bộ cờ của 18 đơn vị, tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó, có 72 vận động viên thi đấu cờ vây và 240 vận động viên thi đấu cờ vua.

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Các vận động viên cờ vua tranh tài tại giải đấu

Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia và Giải vô địch Cờ vây xuất sắc, Cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 là các giải thi đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

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Các vận động viên trẻ cờ vây thi đấu

Giải được tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện, xây dựng lực lượng vận động viên cờ vua, cờ vây trong đối tượng thanh, thiếu niên và học sinh trên toàn quốc. Qua đó, tuyển chọn những kỳ thủ xuất sắc tham dự các giải trẻ ở khu vực, châu lục và quốc tế trong năm 2026 và năm 2027.

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TUẤN QUANG

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