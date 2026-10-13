Cờ vua trẻ Việt Nam chờ cú bứt phá của Đinh Nho Kiệt ở giải thế giới

Kiện tướng quốc tế Đinh Nho Kiệt là gương mặt được chú ý của cờ vua Việt Nam tại giải năm nay. Ảnh: BÙI VINH

Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam cử đội hình thi đấu gồm các kỳ thủ Mai Hiếu Linh, Đặng Lê Xuân Hiền, Vũ Nguyễn Bảo Linh, Đặng Ngọc Uyên, Lê Hồng Ân, Mai Ngọc Thiên Vũ, Lê Minh Quang, Nguyễn Mạnh Đức, Đinh Nho Kiệt và Trần Ngọc Minh Duy. Giải có các bảng nam, nữ nội dung tiêu chuẩn với theo nhóm U7, U9, U11, U13, U15 và U17 tuổi.

Liên đoàn cờ vua thế giới FIDE tổ chức thi đấu 11 ván theo hệ Thụy Sỹ tại từng bảng và kỳ thủ có kết quả tốt nhất sẽ nhận ngôi vô địch. Trong đội hình này, cờ vua Việt Nam kỳ vọng các gương mặt như Đinh Nho Kiệt, Mai Hiếu Linh, Đặng Lê Xuân Hiền… có thể tạo bất ngờ giành được huy chương.

Kiện tướng Đinh Nho Kiệt là 1 trong những gương mặt đạt phong độ tốt của cờ vua nam trẻ Việt Nam. Tháng 8 vừa qua, Đinh Nho Kiệt đã lên ngôi vô địch bảng U18 nam tại Giải vô địch nhóm tuổi Đông Nam Á. Ở giải vô địch trẻ châu Á 2026 diễn ra tại Trung Quốc, Đinh Nho Kiệt đã giành HCĐ tiêu chuẩn cá nhân bảng U16 nam và HCB đồng đội tiêu chuẩn bảng U16 nam.

Trong các lần dự giải đấu cấp độ thế giới, Đinh Nho Kiệt chưa từng đạt HCV cá nhân nam tại bảng nhóm tuổi của mình. Do vậy, nam kỳ thủ kỳ vọng thành công tại bảng U17 nam ở giải này. Trước khi khởi tranh, Nho Kiệt là kỳ thủ có hệ số elo cao thứ 5: 2368. Hạt giống số 1 là Maxime Hauchamps (Bỉ, elo 2419).

Các đội đã họp kỹ thuật trong ngày 13-10, theo giờ địa phương. Chương trình thi đấu chính thức diễn ra từ 14-10 tới 20-10.

MINH CHIẾN