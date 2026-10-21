Nguyễn Vũ Bảo Linh xuất sắc giành HCB giải cờ vua trẻ thế giới

Nữ kỳ thủ Nguyễn Vũ Bảo Linh giành tấm HCB duy nhất cho cờ vua Việt Nam tại giải vô địch trẻ U7-U17 thế giới 2026 (nội dung cờ tiêu chuẩn).

Bảo Linh (phải) và Mạnh Đức đã có huy chương tại giải vô địch trẻ thế giới 2026. Ảnh: VIETNAMCHESS

Kỳ thủ Nguyễn Vũ Bảo Linh giành HCB bảng U15 nữ tại Giải cờ vua trẻ thế giới 2026, khép lại ngày thi đấu cuối cùng ở Tây Ban Nha vào ngày 21-10 (giờ Việt Nam).

Giải diễn ra theo thể thức cờ tiêu chuẩn, gồm 11 ván đấu hệ Thụy Sĩ. Bảo Linh đạt 7,5 điểm sau 11 ván (7 thắng, 1 hòa, 3 thua). Dù thất bại trước Chen Yueyi (Đức) khi cầm quân đen ở ván cuối, kỳ thủ Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ nhì chung cuộc.

Đây cũng là thành tích tốt nhất của cờ vua Việt Nam tại giải. Tấm huy chương còn lại thuộc về Nguyễn Mạnh Đức với HCĐ bảng U15 nam. Các kỳ thủ Việt Nam tham dự những nhóm tuổi khác đều không giành được huy chương.

Với 1 HCB và 1 HCĐ, Việt Nam xếp thứ 9 toàn đoàn. Kazakhstan dẫn đầu với 7 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, tiếp theo là Mông Cổ, Uzbekistan, Ukraine và Lithuania.

Sau giải đấu, các kỳ thủ trẻ Việt Nam trở về nước chuẩn bị tham dự giải vô địch xuất sắc quốc gia 2026, trước khi tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN