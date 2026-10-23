Dàn kỳ thủ hàng đầu Việt Nam tranh tài Giải cờ vua xuất sắc quốc gia 2026

Tất cả gương mặt nổi bật nhất của nam, nữ trong làng cờ vua Việt Nam đều tham gia Giải vô địch xuất sắc quốc gia 2026 tổ chức tại Thành phố Cần Thơ.

Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng (phải) đại diện cho cờ vua nữ TPHCM tranh tài tại giải ở Cần Thơ. Ảnh: FIDE

Giải năm nay diễn ra từ ngày 23-10 đến 3-11 với nội dung vô địch cá nhân nam, nữ của cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp; vô địch cá nhân nam, nữ đối với cờ nhanh, cờ chớp của cờ Asean.

15 đơn vị trong cả nước cử lực lượng kỳ thủ góp mặt. Bảng nữ năm nay thu hút nhiều kỳ thủ có trình độ tham gia như Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương, Hoàng Thị Bảo Trâm (TPHCM), Nguyễn Bình Vy, Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Nguyễn Thiên Ngân (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Hiền (Ninh Bình), Lương Hoàng Tú Linh (Bắc Ninh), Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ)…

Bảng nam cũng có nhiều tên tuổi tranh tài: Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Chương (TPHCM), Trần Tuấn Minh, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Nam Kiệt, Lê Tuấn Minh (Hà Nội), Nguyễn Đức Hòa (Quân đội), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ)…

Các kỳ thủ dự Olympiad 2026 của cờ vua Việt Nam vừa qua cũng có mặt thi đấu tại Thành phố Cần Thơ.

Giải cờ vua vô địch xuất sắc quốc gia 2026 là bước kiểm tra chuyên môn quan trọng cho các kỳ thủ trước khi dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tại giải lần này, các kỳ thủ nam, nữ sẽ đấu 9 ván theo hệ Thụy Sỹ trong từng nội dung. Với cờ tiêu chuẩn, mỗi bên được 90 phút cộng 30 giây cho từng nước đi tính từ khai cuộc.

Với cờ nhanh, thời gian thi đấu là 15 phút cộng 5 giây cho mỗi nước đi, còn cờ chớp là 3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi tính từ khai cuộc. Cờ siêu chớp sẽ áp dụng 1 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi.

MINH CHIẾN