Đồng Tháp: Hơn 15.500 runner tham gia giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Không chỉ dừng ở trải nghiệm trên đường chạy, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 được xây dựng như một lễ hội thể thao - văn hóa - âm nhạc kết hợp ẩm thực và du lịch quy mô hàng đầu khu vực, với chuỗi trải nghiệm đa giác quan dành cho cộng đồng.

Các vận động viên nhận BIB và racekit giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026. Ảnh: BTC

Chiều 9-10, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty CP Truyền thông Nexus tổ chức họp báo và hội thảo thông tin về giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026.

Tại họp báo, bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11-10, với sự tham gia của hơn 15.500 vận động viên trong nước và quốc tế, đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

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Giải chạy chính thức khởi tranh ngày 11-10 với 4 cự ly gồm marathon, half marathon, 10km và 5km, phù hợp với nhiều đối tượng tham gia. Cung đường năm nay được điều chỉnh, đưa vận động viên đi qua các địa danh tiêu biểu của Cao Lãnh như: Công viên Văn Miếu, cầu Cao Lãnh, sông Tiền, tháp truyền hình, tượng đài Tập kết năm 1954, cùng những tuyến đường dân sinh mới được khánh thành. Qua đó, vận động viên có cơ hội trải nghiệm cảnh quan, văn hóa, lịch sử và đời sống người dân địa phương.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức dành 100 triệu đồng đóng góp cho Quỹ bảo tồn Sếu đầu đỏ, góp phần hỗ trợ hoạt động bảo tồn loài chim quý gắn với hệ sinh thái Đồng Tháp.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp

Điểm nhấn của chương trình là đêm nhạc VPBank Music Night diễn ra tối 10-10, với sự tham gia của các nghệ sĩ Phương Mỹ Chi, JSOL, Orange và Tiêu Minh Phụng. Chương trình kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu, giải trí cho vận động viên và du khách trước ngày thi đấu. Giải cũng tổ chức Kun Fun Run Đồng Tháp với cự ly 800m, dự kiến thu hút khoảng 2.000 trẻ em tham gia.

Đại biểu tham dự buổi họp báo

Theo Ban Tổ chức, qua 5 mùa giải, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon ghi nhận hơn 52.000 lượt đăng ký tham gia. Sự kiện được kỳ vọng góp phần gia tăng nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm và du lịch, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất Đồng Tháp đến du khách trong nước và quốc tế.

QUANG VINH