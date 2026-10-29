Olympic trẻ tại Senegal và đường đến Los Angeles

Ngày 31-10, Olympic trẻ 2026 sẽ khai mạc tại Senegal, đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện Olympic được tổ chức trên đất châu Phi. Với thể thao Việt Nam, 10 vận động viên góp mặt ở 7 môn thi đấu mang theo kỳ vọng giành huy chương, đồng thời đứng trước cơ hội kiểm chứng năng lực trong môi trường cạnh tranh quốc tế.

Kình ngư trẻ Dương Văn Hoàng Quy (giữa) góp mặt ở Olympic trẻ.

Đoàn thể thao Việt Nam gồm 18 thành viên, với các gương mặt tranh tài ở vật bãi biển, wushu, bơi, taekwondo, xe đạp, cầu lông và điền kinh. Trong đó, Lò Thị Hồng ở môn vật bãi biển, Nguyễn Khắc Lê Hoàng ở môn wushu cùng hai kình ngư Nguyễn Thúy Hiền và Dương Văn Hoàng Quy là những vận động viên được kỳ vọng có thể tạo dấu ấn.

Cơ hội để nhìn rõ khoảng cách

Hành trang của các tuyển thủ trẻ sau những buổi tập kéo dài là quá trình tích lũy bản lĩnh, khả năng thích nghi và sự tự tin khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu cùng lứa tuổi. Tại Senegal, mỗi cuộc tranh tài sẽ cho thấy các vận động viên Việt Nam đang đứng ở đâu so với mặt bằng thế giới.

Olympic trẻ được tổ chức nhằm tạo môi trường thi đấu đỉnh cao cho các tài năng trẻ, giúp họ tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những nấc thang tiếp theo trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con đường từ một vận động viên trẻ triển vọng đến tuyển thủ đủ sức cạnh tranh huy chương ở Olympic không hề ngắn.

Một tấm huy chương tại Senegal là thành quả đáng ghi nhận, nhưng chưa thể bảo đảm cho thành công trong tương lai. Ngược lại, việc chưa đạt được kết quả như mong đợi cũng không đồng nghĩa một vận động viên đã hết cơ hội phát triển. Điều cần thiết là xác định rõ nguyên nhân, từ trình độ chuyên môn, thể lực, tâm lý thi đấu đến chất lượng huấn luyện và điều kiện tập luyện.

Nguyễn Thúy Hiền là niềm hy vọng lớn của bơi Việt Nam.

Thể thao Việt Nam từng có những dấu ấn tại Olympic trẻ. Năm 2010, Thạch Kim Tuấn giành huy chương vàng môn cử tạ; năm 2014, Nguyễn Thị Ánh Viên lên ngôi ở môn bơi; đến năm 2018, Nguyễn Huy Hoàng và Ngô Sơn Đỉnh tiếp tục mang về hai huy chương vàng. Những thành tích ấy cho thấy sân chơi này có thể mở ra cơ hội để tài năng trẻ Việt Nam khẳng định mình.

Dẫu vậy, điều quan trọng là những triển vọng được phát hiện có tiếp tục được đầu tư sau đại hội hay không, xuất phát từ cách chọn lọc kế hoạch huấn luyện, cơ hội thi đấu quốc tế lẫn sự chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phát triển,… để chuyển hóa thành tích đỉnh cao.

Đầu tư cho chặng đường dài

Olympic trẻ 2026 diễn ra trong thời điểm thể thao Việt Nam cần chuẩn bị lực lượng cho những mục tiêu lớn hơn, đặc biệt là Olympic Los Angeles 2028. Dù khoảng cách thời gian không dài, phần lớn vận động viên trẻ tham dự đại hội vẫn cần thêm quá trình trưởng thành về chuyên môn trước khi có thể cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

Vì thế, kết quả tại Senegal là căn cứ đánh giá, không phải đích đến cuối cùng. Những vận động viên thể hiện tiềm năng cần được theo dõi, xây dựng lộ trình phát triển riêng và tạo điều kiện cọ xát thường xuyên.

10 tuyển thủ Việt Nam đến Senegal với mục tiêu chinh phục huy chương. Nhưng giá trị lớn hơn của chuyến đi sẽ nằm ở những gì thể thao Việt Nam rút ra sau cuộc tranh tài khi xác định ai đủ khả năng tiến xa, đâu là điểm yếu cần khắc phục và nguồn lực phải được đầu tư như thế nào. Thành công của thể thao trẻ là ở những vận động viên đủ sức bước tiếp trên hành trình ngày mai.

BÀI - ẢNH: HƯƠNG THU