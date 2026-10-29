Tìm lực lượng cho Olympic từ 2 kỳ tranh tài

Trong khi 10 tài năng trẻ Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại Olympic trẻ 2026 (từ ngày 31-10 đến 13-11) thì Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X (từ ngày 14-11 đến 12-12) cũng đang đến gần. Hai sự kiện là dịp để giới chuyên môn đánh giá lực lượng, tìm kiếm những gương mặt triển vọng và chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028 cùng những mục tiêu xa hơn, cao hơn.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành huy chương bạc ASIAD 20, có khả năng cạnh tranh môn boxing ở đấu trường Olympic. Ảnh: TÂM MINH

Chờ những bước tiến ở đại hội thể thao toàn quốc

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra với 48 môn và 973 nội dung thi đấu. Bên cạnh cuộc đua huy chương giữa nhiều địa phương, ngành, đây còn là dịp kiểm tra chất lượng đào tạo, nhất là ở những môn thể thao đang được đầu tư hướng tới đấu trường quốc tế.

Bắn súng là một trong những môn đáng chú ý. Trịnh Thu Vinh từng đứng thứ 4 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại Olympic Paris 2024 và tiếp tục duy trì khả năng cạnh tranh ở các giải châu lục. Những xạ thủ khác như Phạm Quang Huy, Nguyễn Thùy Trang, Lê Thị Mộng Tuyền đang tạo nên lực lượng có kinh nghiệm quốc tế của bắn súng Việt Nam.

Với số tuyển thủ này, những cuộc tranh tài trong nước giúp kiểm tra phong độ, sự ổn định về kỹ thuật và khả năng duy trì thành tích. Điều giới chuyên môn quan tâm là thông số đạt được so với chuẩn quốc tế, bởi huy chương vàng quốc gia chưa đủ bảo đảm khả năng cạnh tranh ở Olympic.

Ở môn boxing, Nguyễn Thị Tâm vẫn là gương mặt có kinh nghiệm tại những đấu trường lớn. Sự cạnh tranh giữa những võ sĩ thuộc nhiều thế hệ sẽ giúp bộ môn đánh giá chất lượng đội ngũ kế cận.

Tương tự, điền kinh, bơi, cử tạ hay đua thuyền cần được xem xét qua sự tiến bộ về thành tích, nhất là ở những nội dung thuộc chương trình Olympic. Một VĐV trẻ chưa giành chức vô địch nhưng cải thiện rõ rệt thông số chuyên môn vẫn có thể trở thành nhân tố đáng đầu tư. Vì vậy, sau đại hội, việc lựa chọn lực lượng trọng điểm cần căn cứ vào tiềm năng phát triển, khả năng tiếp cận trình độ châu Á và thế giới.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành huy chương bạc ASIAD 20, có khả năng cạnh tranh môn boxing ở đấu trường lớn Olympic. Ảnh: TÂM MINH

Olympic trẻ và những gương mặt triển vọng

Trong khi đó, Olympic trẻ 2026 tại Senegal sẽ mang đến cơ hội cọ xát quốc tế cho 10 vận động viên Việt Nam. Đáng chú ý ở môn bơi là Nguyễn Thúy Hiền tham dự nội dung 100m tự do nữ, còn Dương Văn Hoàng Quy tranh tài ở nội dung 200m bướm nam. Cả hai đã trải qua quá trình tập huấn dài hạn tại Trung Quốc nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Thúy Hiền từng giành 3 huy chương đồng tại SEA Games 33, trong đó có nội dung 100m ếch nữ. Với kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nữ kình ngư trẻ có cơ hội kiểm chứng khả năng trước những đối thủ cùng lứa tuổi đến từ những quốc gia có môn bơi lội phát triển. Thành tích tại Senegal cũng sẽ cung cấp thêm cơ sở để ban huấn luyện xây dựng lộ trình cho những năm tiếp theo.

Ở môn cầu lông, Nguyễn Thị Thu Huyền là gương mặt đáng theo dõi. Tay vợt trẻ có cơ hội đối đầu các đối thủ quốc tế, qua đó tích lũy kinh nghiệm về tốc độ, thể lực và khả năng xử lý trong những trận đấu căng thẳng.

Những tuyển thủ Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Đồng Thị Hường (điền kinh) và Nguyễn Khang Hà My (xe đạp) cũng đứng trước những thử thách quan trọng. Đây đều là những môn có sự cạnh tranh quyết liệt tại Olympic, đòi hỏi quá trình tích lũy thành tích và kinh nghiệm trong nhiều năm.

Ở vật bãi biển, Lò Thị Hồng là một trong những niềm hy vọng sau khi giành huy chương vàng giải trẻ thế giới năm 2026. Cùng tham dự còn có Phạm Văn Dương, Hà Lý Quý Bảo; trong khi Nguyễn Khắc Lê Hoàng góp mặt ở môn wushu. Dù vật bãi biển và wushu chưa thuộc chương trình Olympic 2028, những cuộc tranh tài tại Senegal vẫn có giá trị đối với quá trình phát triển của các tuyển thủ trẻ.

Từ nay đến Olympic Los Angeles 2028 chỉ còn chưa đầy 2 năm. Với những tuyển thủ đã tiếp cận nhóm dẫn đầu châu Á hay các gương mặt trẻ, ngành thể thao cần tính đến lộ trình dài hơn. Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ giúp đánh giá lực lượng hiện tại, còn Olympic trẻ mang đến cơ hội thử lửa cho thế hệ kế cận. Những kết quả thu được là cơ sở để thể thao Việt Nam xác định các gương mặt hướng tới Los Angeles 2028, đồng thời chuẩn bị lực lượng cho Olympic 2032.

HƯƠNG THU