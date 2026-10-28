Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền tranh suất dự Olympic 2028

Nữ xạ thủ của Thể thao TPHCM và đội tuyển bắn súng Việt Nam được kỳ vọng đạt phong độ cao để tiếp tục giành suất chính thức dự Olympic 2028 tại Mỹ.

Lê Thị Mộng Tuyền sẽ tập trung thi đấu giải vô địch thế giới 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền là một trong 14 tuyển thủ bắn súng Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới 2026, khởi tranh ngày 1-11 tại Doha (Qatar). Đây là cơ hội đầu tiên để cô cạnh tranh suất dự Olympic 2028.

Hai năm trước, Mộng Tuyền đi vào lịch sử khi trở thành nữ xạ thủ súng trường đầu tiên của Việt Nam giành suất chính thức dự Olympic Paris 2024 ở nội dung 10m súng trường hơi nữ.

Sau ASIAD 20, Mộng Tuyền trở về Việt Nam tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho giải thế giới. Cô chia sẻ: “ASIAD 20 là kỳ thi đấu quan trọng, quy tụ nhiều xạ thủ mạnh của châu Á. Tôi rút ra nhiều bài học và sẽ nỗ lực hết sức tại giải vô địch thế giới để tìm cơ hội giành suất Olympic”.

Theo quy định của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF), vòng loại Olympic 2028 diễn ra từ ngày 31-7-2026 đến 1-5-2028. Tại Giải vô địch thế giới 2026, tổng cộng 36 suất Olympic đầu tiên sẽ được trao cho 3 xạ thủ xuất sắc nhất ở mỗi nội dung trong số 12 nội dung xét tuyển.

Mộng Tuyền đăng ký thi đấu 4 nội dung, trong đó tập trung vào hai nội dung sở trường là 10m súng trường hơi nữ và 10m súng trường hơi hỗn hợp nam nữ.

Tại Olympic Paris 2024, cô xếp hạng 40 vòng loại 10m súng trường hơi nữ với 621,1 điểm. Đến ASIAD 20, thành tích của Mộng Tuyền cải thiện lên 625,3 điểm, xếp hạng 27.

Mộng Tuyền từng dự Olympic 2024 tại Pháp. Ảnh: MINH MINH

Đại diện tổ chuyên môn súng trường nữ đội tuyển Việt Nam đánh giá Mộng Tuyền hiện có tâm lý ổn định và đang được chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn để hướng tới giải đấu tại Doha.

Nếu chưa giành suất Olympic 2028 tại giải thế giới lần này, Mộng Tuyền vẫn còn cơ hội ở các giải châu Á, thế giới và Cúp thế giới trong năm 2027. Thành tích tại Doha sẽ là cơ sở để cô đánh giá, điều chỉnh chuyên môn trước những mục tiêu tiếp theo.

Sau giải đấu, Mộng Tuyền sẽ trở về khoác áo đội bắn súng TPHCM, tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Giải bắn súng vô địch thế giới 2026 tổ chức tại Doha (Qatar) từ ngày 1-11 tới 14-11 với 1.055 xạ thủ tới từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới tham gia.

MINH CHIẾN