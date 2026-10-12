Hai xạ thủ TPHCM Công Minh, Hoa Hồng lỡ tấm HCV trong gang tấc

Lại Công Minh và Triệu Thị Hoa Hồng đã tới rất gần tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ tại Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 nhưng lại thua điểm sít sao.

Xạ thủ Triệu Thị Hoa Hồng (áo vàng) của đội TPHCM tại giải đấu năm nay. Ảnh: CAO SƠN

Chiều ngày 12-10 tại trường bắn súng Quốc gia, các xạ thủ tiếp tục thi đấu tranh huy chương 4 nội dung. Trong số đó, bài bắn 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn.

7 đội gồm 14 xạ thủ (mỗi đội có 2 VĐV thi đấu) đã đăng ký góp mặt tranh tài. Sau vòng loại, 2 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Lê Duy Vượng (Công an Nhân dân) đạt 581 điểm xếp nhất giành quyền vào chung kết. Đội TPHCM 1 với Lại Công Minh, Triệu Thị Hoa Hồng đạt 576 điểm xếp thứ nhì giành tấm vé còn lại vào tranh HCV.

Tại chung kết, Hoa Hồng cùng Công Minh đã giữ sự tập trung để hoàn thành 6 lượt bắn của mình với nỗ lực cao nhất. Sau các lượt bắn, xạ thủ Hoa Hồng đạt kết quả cá nhân là 235,6 điểm còn Lại Công Minh đạt 242,7 điểm. Đội TPHCM 1 giành tổng 478,3 điểm.

Tiếc rằng, họ để thua sít sao trước Thu Vinh và Duy Vượng bởi 2 xạ thủ của Công an Nhân dân đạt tổng 478,6 điểm, vượt lên dẫn đầu giành HCV. Thua đáng tiếc tại chung kết, 2 xạ thủ Hoa Hồng, Công Minh nhận HCB. 2 xạ thủ Lê Nguyễn Thanh Nhi, Nguyễn Thành Nhân (TPHCM 2) giành HCĐ.

Trong ngày tiếp theo 13-10, nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam tiếp tục diễn ra và đoàn TPHCM có Phan Xuân Chuyên, Trần Công Hiếu, Trương Quốc Anh, Phan Công Minh góp mặt hướng tới huy chương cao nhất. Xạ thủ Phạm Quang Huy (Hải Phòng) có dự tranh nội dung này.

Giải còn khai diễn tới ngày 14-10.

MINH CHIẾN