Xạ thủ Thu Vinh, Thùy Trang, Thu Thủy nhận thưởng 50 triệu đồng cho HCĐ ASIAD 20

Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã tổ chức khen thưởng, động viên HLV, VĐV đội tuyển bắn súng Việt Nam với kết quả 1 HCĐ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) vừa qua.

3 xạ thủ Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành HCĐ ASIAD 20 được khen thưởng tổng 50 triệu đồng. Ảnh: MINH CHIẾN

Tối ngày 9-10 tại Trung tâm huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia, Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 chính thức tiến hành Lễ khai mạc. Nhân dịp này, Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức chương trình khen thưởng HLV, VĐV đội tuyển bắn súng Việt Nam với thành tích 1 HCĐ tại ASIAD 20.

Tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vừa qua, 3 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy đạt 1 HCĐ nội dung đồng đội 10m súng hơi nữ. Đây là tấm huy chương duy nhất của bắn súng Việt Nam tại ASIAD 20. Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã khen thưởng 50 triệu đồng cho kết quả trên. Ban huấn luyện cũng được thưởng 10 triệu đồng khi có thành tích chỉ đạo VĐV giành HCĐ.

Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam Đỗ Văn Bình đánh giá: “Các xạ thủ Việt Nam đã tập trung thi đấu và nỗ lực tìm cơ hội giành kết quả chuyên môn tốt nhất. Tấm HCĐ là sự cố gắng của tập thể đội tuyển. Hy vọng Ban huấn luyện và các xạ thủ sẽ có thêm sự điều chỉnh, rút kinh nghiệm từ ASIAD 20 để hướng tới nhiệm vụ quan trọng Olympic 2028”.

Sau ASIAD 20, Trịnh Thu Vinh, Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang trở lại thi đấu Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 hiện tại. Năm nay, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia đồng hành cùng giải đấu với giá trị 500 triệu đồng, làm phần thưởng cho HLV, VĐV thi đấu đạt thành tích và phá kỷ lục quốc gia.

Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 quy tụ các xạ thủ hàng đầu Việt Nam tham dự. Ảnh: MINH CHIẾN

Tại ngày 9-10, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã giành HCV bài bắn 50m súng ngắn tiêu chuẩn nữ và phá kỷ lục quốc gia với kết quả 545 điểm. Kỷ lục cũ là 539 điểm.

Trong nội dung 25m súng ngắn thể thao nam, Phạm Quang Huy đạt HCV với thành tích 585 điểm. Xạ thủ Tiêu Hồng Phong giành HCV cá nhân 10m súng trường hơi di động nam.

Các xạ thủ giành những tấm HCV đầu tiên đã được trao thưởng. Ảnh: MINH CHIẾN

Trước đó, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đã giành 2 tấm HCV cá nhân 25m súng ngắn tiêu chuẩn và 25m súng ngắn thể thao nữ.

Giải còn diễn ra tới ngày 14-10.

MINH CHIẾN