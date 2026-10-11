Xạ thủ TPHCM phá kỷ lục quốc gia 50m nam súng trường ba tư thế

Giải vô địch tay súng xuất sắc quốc gia 2026 đã chứng kiến thêm 1 Kỷ lục Quốc gia xác lập với kết quả thi đấu của xạ thủ Trần An Tín.

Các xạ thủ thi đấu nội dung dành cho súng trường trong giải năm nay. Ảnh: CAO SƠN

Xạ thủ Trần An Tín của đội TPHCM xuất sắc mang về tấm HCV cá nhân, đồng thời phá Kỷ lục Quốc gia nội dung 50m nam súng trường ba tư thế tại ngày thi đấu 11-10 của giải.

Chung kết nội dung chứng kiến 8 xạ thủ tranh tài gồm Nguyễn Hoàng Long, Phùng Tiến Mạnh (Công an Nhân dân), Phùng Việt Dũng (Hà Nội), Nguyễn Văn Quân (Hải Phòng), Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Minh Quang (Quân đội) và Nguyễn Tâm Quang, Trần An Tín (TPHCM).

Sau 7 lượt bắn quyết định, Trần An Tín xuất sắc đạt tổng 345,8 điểm giữ vị trí số 1, giành HCV. Kết quả của An Tín đã được Ban tổ chức công nhận là Kỷ lục Quốc gia mới.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tâm Quang có ngôi á quân với 345,7 điểm.

Cùng ngày, xạ thủ Phạm Quang Huy (Hải Phòng) đã giữ phong độ ổn định giành HCV tại chung kết 25m súng ngắn ổ quay nam, với 581 điểm.

Ở ngày thi đấu trước đó, 3 xạ thủ ASIAD 20 gồm Trịnh Thu Vinh, Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang không giành HCV cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ.

Tại chung kết, xạ thủ Lê Nguyễn Thanh Nhi (TPHCM) đã bất ngờ đạt vị trí số 1 với 239,4 điểm. Trịnh Thu Vinh (Công an Nhân dân) có HCB với thành tích 235,8 điểm còn Bùi Thúy Thu Thủy (Hà Nội) nhận HCĐ với kết quả 216,5 điểm. Xạ thủ Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 4.

Tại chung kết 10m súng ngắn hơi nam, đội TPHCM cũng giành HCV nhờ phong độ cao của xạ thủ Nguyễn Thành Nhân, đạt 237,7 còn á quân là Phạm Quang Huy (233,7 điểm), hạng ba là Nguyễn Đình Thành (214,2 điểm).

Giải còn thi đấu tới hết ngày 14-10.

MINH CHIẾN