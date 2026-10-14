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Xạ thủ TPHCM giành 10 HCV, xếp nhất giải tay súng xuất sắc quốc gia 2026

SGGPO

Các xạ thủ của TPHCM thể hiện phong độ cao để giành vị trí số 1 chung cuộc tại Giải tay súng xuất sắc quốc gia 2026.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã tranh tài tại giải năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN
Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã tranh tài tại giải năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Giành 10 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ, đội bắn súng TPHCM đã xếp nhất toàn đoàn sau ngày thi đấu cuối cùng 14-10 tại Hà Nội. 2 HCV quyết định dành cho xạ thủ Trần Khắc Đang vô địch nội dung đĩa bay compak sporting nam và Trương Lâm Minh Nguyệt giành HCV nữ.

Trên trường bắn tại Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia năm nay, ngoài các HCV trong thi đấu bắn đĩa bay, xạ thủ TPHCM đạt các ngôi vô địch giá trị ở nhiều nội dung bắn súng. Trong đó, VĐV Nguyễn Thành Nhân vô địch 10m súng ngắn hơi nữ, Lê Nguyễn Thanh Nhi vô địch 10m súng ngắn hơi nữ, Trần Công Hiếu có HCV 25m súng ngắn bắn nhanh nam trong khi Trần An Tín đạt HCV 50m súng trường ba tư thế nam, Lê Thị Mộng Tuyền đạt HCV 50m súng trường nằm nữ…

Trên bảng xếp hạng, vị trí thứ nhì thuộc về đội Quân đội với 9 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ. Năm nay, xạ thủ Quân đội hoàn toàn chiếm ưu thế trong các nội dung dành cho súng trường, mang về nhiều HCV cho đội. Đáng chú ý, xạ thủ tuyển thủ quốc gia Phí Thanh Thảo giành HCV 10m súng trường hơi nữ.

Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng là Thanh Hóa (4 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ) còn Công an Nhân dân xếp hạng 4 (4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ).

Trong 4 tấm HCV của đội Công an Nhân dân, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đóng góp 2 ngôi vô địch (25m súng ngắn thể thao, 25m súng ngắn tiêu chuẩn) và Trịnh Thu Vinh có 2 HCV (50m súng ngắn, 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ).

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MINH CHIẾN

Từ khóa

Xạ thủ Bắn súng Trịnh Thu Vinh Quân đội TPHCM

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