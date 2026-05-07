Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền góp mặt tranh tài Cúp thế giới 2026 ở Đức

Nữ xạ thủ súng trường số 1 TPHCM Lê Thị Mộng Tuyền sẽ có cơ hội tranh thành tích cao nhất qua việc được góp mặt Cúp thế giới 2026 tại Munich (Đức).

Xạ thủ Mộng Tuyền của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tập trung để có kết quả tốt nhất

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền là một trong những gương mặt trọng điểm được đội tuyển bắn súng Việt Nam cử tới Đức tranh tài Cúp thế giới 2026 (nội dung súng trường, súng ngắn). Lúc này, Mộng Tuyền đang tập trung chuẩn bị chuyên môn trên trường bắn tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Sự khẩn trương tập luyện được thấy trong giáo án chuẩn bị chuyên môn mà Ban huấn luyện tổ súng trường đưa ra với các xạ thủ nữ, trong đó có Lê Thị Mộng Tuyền khi Cúp thế giới 2026 sắp khởi tranh.

“Cúp thế giới tại Đức là cuộc thi đấu sẽ thu hút nhiều VĐV trình độ. Xạ thủ súng trường nữ Việt Nam rất tập trung chuẩn bị để nỗ lực có kết quả tốt nhất”, đại diện Ban huấn luyện tổ súng trường nữ của đội tuyển bắn súng Việt Nam chia sẻ.

Lê Thị Mộng Tuyền vừa tham dự giải vô địch đội mạnh quốc gia 2026 tại Đà Nẵng. Trên trường bắn ở đây, cô đã có những tấm huy chương của nội dung 10m súng trường hơi nữ.

Một năm trước, Mộng Tuyền đã thể hiện phong độ cao để giành 1 HCV (đồng đội nam-nữ 10m súng trường hơi), 1 HCB (đồng đội nữ 10m súng trường hơi) và 1 HCĐ (cá nhân 10m súng trường hơi) tại SEA Games 33-2025. Ngay đầu năm 2026, xạ thủ của thể thao TPHCM và đội tuyển bắn súng Việt Nam đã được tranh tài giải châu Á 2026 (nội dung súng trường, súng ngắn) ở Ấn Độ. Lần tham dự tại Munich (Đức) bây giờ sẽ là cơ hội tiếp theo để Lê Thị Mộng Tuyền tiếp tục khẳng định chuyên môn của mình.

“Ban huấn luyện đăng ký Mộng Tuyền và một số xạ thủ chủ lực của súng trường nữ sẽ tham gia 3 nội dung sở trường tại Cúp thế giới 2026 ở Đức gồm 10m súng trường hơi nữ, 10m súng trường hơi đồng đội nam nữ và 50m súng trường hơi nữ ba tư thế. Hiện tại, xạ thủ đang giữ được tinh thần tốt trong các bài tập chuyên môn”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết thêm.

Cuộc kiểm tra quan trọng trước ASIAD 20

Nội dung súng trường hơi 10m nữ là một trong những nội dung quan trọng mà tuyển bắn súng Việt Nam chuẩn bị kỹ về chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở giải vô địch châu Á 2026 (nội dung súng trường, súng ngắn) diễn ra tại Ấn Độ trong tháng 2-2026, Lê Thị Mộng Tuyền đã tranh tài nhưng chưa có thành tích huy chương. Đổi ngược lại, xạ thủ đã tích lũy thêm kinh nghiệm bởi nhiều gương mặt hàng đầu châu Á đã tranh tài tại đây. Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam hiểu rằng, từng cuộc so tài quốc tế là thêm cơ hội để xạ thủ Việt Nam tích lũy trước khi hướng đến ASIAD 20.

Tại Cúp thế giới 2026 (nội dung súng trường, súng ngắn) sắp khai cuộc tại Đức, nhóm xạ thủ hàng đầu của Ấn Độ, Trung Quốc, Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Kuwait, Qatar… sẽ tham gia. Đây là cơ hội tốt để Mộng Tuyền nói riêng và các xạ thủ nội dung súng trường nữ của Việt Nam nói chung được so tài và nắm bắt các đối thủ. Họ cũng có thể sẽ là những gương mặt tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Chương trình thi đấu Cúp thế giới 2026 tại Đức sẽ diễn ra từ ngày 24-5 tới 31-5. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký sơ bộ 15 xạ thủ tham gia giải đấu. Dự kiến các xạ thủ sẽ lên đường đến Đức vào ngày 22-5. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký dự kiến xạ thủ nội dung súng trường ở giải này gồm Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang.

MINH CHIẾN