Futsal Việt Nam sang Nga tập huấn, chuẩn bị cho AIMAG 2026

Đội tuyển futsal nam Việt Nam dự kiến có 2 đợt tập trung trong 2 tháng cuối năm nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026).

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 26-10 để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2026. ẢNH: QUỐC KHANH

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 26-10 tại TPHCM và tiếp tục chọn Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng làm địa điểm tập luyện. Đây là đợt tập trung thứ 4 trong năm 2026 của thầy trò HLV Diego Giustozzi.

Trước đó, đội đã lọt vào tứ kết Giải futsal châu Á (hồi tháng 2), giành hạng ba tại Giải futsal Đông Nam Á (tháng 4) và đoạt ngôi á quân Giải futsal giao hữu Continental Championship (tháng 8).

Trong đợt tập trung sắp tới, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có 2 chuyến tập huấn nước ngoài tại Kyrgyzstan và Nga, đồng thời thi đấu 4 trận giao hữu quốc tế với các đội chủ nhà. Trong đó, Kyrgyzstan là một trong 11 đối thủ mà thầy trò HLV Giustozzi có thể chạm trán tại AIMAG 2026.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Nga, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ về nước vào ngày 11-11 để các cầu thủ trở lại đơn vị chủ quản, tham dự môn futsal tại Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra ở TPHCM từ ngày 20 đến 29-11.

Sau Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục hội quân, tập luyện trước khi chính thức lên đường sang Saudi Arabia tham dự AIMAG 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 21-12.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Kyrgyzstan và Nga. ẢNH: QUỐC KHANH

HLV Diego Giustozzi nhiều khả năng không có quá nhiều xáo trộn về lực lượng so với đội hình từng giành ngôi á quân Giải futsal giao hữu Continental Championship tại Thái Lan hồi đầu tháng 8. Nhà cầm quân người Argentina sẽ tiếp tục dựa trên bộ khung hiện có để nâng cấp đội hình, đồng thời trao thêm cơ hội cho những gương mặt mới đã thể hiện tốt tại Futsal Cúp Quốc gia hồi tháng 9.

HLV Diego Giustozzi đang từng bước xây dựng lực lượng hướng đến mục tiêu cạnh tranh suất tham dự Futsal World Cup 2028. Vì vậy, những sân chơi có chất lượng chuyên môn cao như AIMAG 2026 sẽ là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện lối chơi, đồng thời hướng đến mục tiêu đạt thành tích cao tại giải đấu.

Môn futsal nam tại AIMAG 2026 có 12 đội tuyển tham dự, gồm chủ nhà Saudi Arabia, Iran, Kazakhstan, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Afghanistan, Việt Nam, Uzbekistan, Iraq, Kuwait và Kyrgyzstan. Tại kỳ AIMAG gần nhất tổ chức vào năm 2017, đội tuyển futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Rodrigo đã lọt vào tứ kết.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng dự kiến hội quân trở lại trong tháng 11 tại TPHCM và tham dự một giải đấu quốc tế trên sân nhà với sự góp mặt của 3 đội tuyển Nga, Trung Quốc và New Zealand. Sau giải đấu này, HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ chốt danh sách đội tuyển futsal nữ Việt Nam tham dự AIMAG 2026.

HỮU THÀNH