8 địa phương tham dự môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Chương trình thi đấu futsal nam thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 đang được lên kế hoạch tổ chức với sự tham dự của 8 CLB đại diện cho 8 tỉnh, thành đã đăng ký.

Các cầu thủ Thái Sơn Nam đại diện cho futsal TPHCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 do TPHCM đăng cai dự kiến khai mạc vào tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Nhưng từ ngày 20-11, nội dung futsal nam sẽ chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng và khép lại bằng các trận tranh hạng 3 và chung kết vào ngày 29-11.

Giải đấu năm nay quy tụ 8 địa phương, gồm chủ nhà TPHCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai và Tây Ninh. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết.

Thời gian bốc thăm xếp lịch thi đấu và họp kỹ thuật futsal nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ được Cục Thể dục Thể thao thông báo sớm đến các Sở Văn hóa và Thể thao địa phương đăng ký tham dự.

Futsal là một trong những môn thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc (trước đây là Đại hội Thể dục Thể thao) từ năm 2014 và được duy trì liên tục qua 4 kỳ đại hội.

Thầy trò HLV Trần Văn Vũ quyết tâm cạnh tranh huy chương vàng tại giải đấu năm nay. ẢNH: ANH TRẦN

Nòng cốt của TPHCM là CLB futsal chuyên nghiệp Thái Sơn Nam TPHCM. Thầy trò HLV Trần Văn Vũ đã giành huy chương vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM hồi tháng 4, qua đó đại diện cho TPHCM tham dự sân chơi toàn quốc.

Trong hai kỳ đại hội gần nhất, TPHCM đều không thể giành huy chương vàng. Tại Đại hội năm 2022, TPHCM đoạt huy chương bạc sau khi thua sát nút 2-3 trước Hà Nội - đội futsal với nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Vì thế, thầy trò HLV Trần Văn Vũ với lợi thế được thi đấu trên sân nhà năm nay đang quyết tâm giành lại vị thế số 1.

Trong khi đó, Hà Nội vẫn với lực lượng Thái Sơn Bắc tiếp tục được xem là đối trọng đáng gờm của đội chủ nhà TPHCM.

Đội futsal TPHCM đã trở lại tập luyện tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc 2026.

Tương tự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2022, môn futsal của giải đấu năm nay chỉ tổ chức nội dung dành cho nam.

HỮU THÀNH