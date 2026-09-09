Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: Tăng tốc từ kế hoạch tổng thể

Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang được triển khai khẩn trương với nhiều nhiệm vụ trọng điểm.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang khẩn trương thực hiện. Ảnh: CỤC TDTTVN

Trưởng Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Có 68 nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch. Ban tổ chức sẽ tổ chức sơ duyệt Lễ khai mạc vào ngày 17-11, tổng duyệt ngày 19-11. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tại TPHCM ngày 21-11, bế mạc vào ngày 12-12.

Ban tổ chức yêu cầu tiến độ chuẩn bị các nhiệm vụ thực hiện khẩn trương để các bộ phận chuyên môn đảm bảo lộ trình tổ chức Đại hội; Yêu cầu từng Tiểu ban chủ động phối hợp với Ban tổ chức các địa phương đăng cai, các cơ quan, đơn vị liên quan, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Khen thưởng của Đại hội là đầu mối giúp Ban tổ chức tổng hợp, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, Tiểu ban này phối hợp cùng các Tiểu ban chuyên môn tổng hợp tiến độ chuẩn bị để tham mưu Trưởng Ban tổ chức chỉ đạo những nội dung liên quan…

Bộ nhận diện Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ được hoàn thiện và trình cấp quản lý trước ngày 10-9. Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật và đơn vị chủ nhà TPHCM phân tách nhiệm vụ chuyên môn các đơn vị từ trung ương tới địa phương và báo cáo Ban tổ chức Đại hội trước ngày 15-9.

MINH CHIẾN