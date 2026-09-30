4 vé bán kết môn cricket ASIAD 20 được quyết định bởi… trời mưa

Môn cricket nam đã trải qua một hành trình kỳ lạ tại ASIAD 20 cho đến nay. Mặc dù danh tính 4 đội lọt vào bán kết đã được xác định vào ngày 29-9, nhưng kết quả này lại đến mà không cần tổ chức bất kỳ trận tứ kết nào.

Môn cricket nam đã trải qua một hành trình kỳ lạ tại ASIAD 20 cho đến nay. Ảnh: cricinfo.com

Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka đã lọt vào bán kết ASIAD 20 mà không cần ra sân thi đấu nhờ các trận có sự góp mặt của họ bị hủy do mưa. Dựa vào thứ hạng trên bảng xếp hạng ICC, các đội Nepal, Malaysia, Afghanistan và Hồng Kông đã bị loại vì thứ hạng thấp hơn trong.

Theo luật thi đấu môn cricket tại ASIAD, điều luật 16.10.2 (b) quy định rằng đội có thứ hạng cao hơn sẽ đi tiếp trong trường hợp trận đấu bị hủy do thời tiết xấu. Quy định này cũng từng được áp dụng tại kỳ đại hội năm 2023.

Vận động viên cricket người Malaysia là Virandeep Singh đã chia sẻ một bài đăng vừa hài hước vừa đau lòng, kể lại việc quá trình chuẩn bị suốt 3 năm để đối đầu với một đội tuyển thuộc nhóm “Test” (nhóm các quốc gia hàng đầu trong môn cricket) đã tan thành mây khói: “Tôi đang quấn khăn tắm thì hay tin trận tứ kết gặp Bangladesh bị hủy, thật buồn khi chúng tôi thậm chí còn chưa kịp đến sân. Đã chờ đợi suốt 3 năm để có cơ hội thi đấu với một đội thuộc nhóm Test, nhưng có lẽ duyên chưa tới. Làm cricket ở nhóm các quốc gia hạng “associate” (các quốc gia có trình độ cricket đang phát triển) thật gian nan, haha ​​#AsianGames2026”.

Trước đó trong ngày 29-9, trận tứ kết giữa Sri Lanka và Nepal bị hủy bỏ ngay cả khi chưa kịp tung đồng xu chọn sân (toss) do trời mưa. Một ngày trước, trận tứ kết đầu tiên giữa Pakistan và Hồng Kông đã bị hủy do mưa. Sau đó, trận tứ kết thứ 2 giữa Ấn Độ và Afghanistan cũng chịu chung số phận.

Đáng chú ý, trong 5 trận đấu gần nhất của giải, có tới 4 trận bị hủy bỏ khi chưa kịp tung đồng xu chọn sân, và một trận bị hủy sau khi đã thi đấu được 15 lượt ném. Chưa có pha ném bóng nào được thực hiện tại khu vực Công viên Thể thao Kōrogi ở Nisshin kể từ ngày 26-9, thời điểm Nepal đang đạt tỷ số 149/4 sau 15 lượt ném trong trận gặp chủ nhà Nhật Bản thì mưa lớn khiến trận đấu phải hủy bỏ.

Giờ đây, tại bán kết, Ấn Độ sẽ đối đầu với Sri Lanka, trong khi Pakistan sẽ chạm trán Bangladesh, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 30-9.

LINH SƠN