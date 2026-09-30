Điền kinh Việt Nam và những bài học kinh nghiệm lớn sau ASIAD 20

Đội tuyển điền kinh Việt Nam không giành được huy chương tại nhóm nội dung trọng điểm ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) là bài học quan trọng để rút kinh nghiệm, điều chỉnh lại cho tương lai.

Đội tiếp sức 4x400m nữ của Điền kinh Việt Nam đã nỗ lực nhưng chưa có thành tích huy chương ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trước khi dự ASIAD 18-2018 tại Indonesia, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành 1 HCV và đã hoàn thành nhiệm vụ vượt kỳ vọng với tổng thành tích 5 huy chương (2 HCV, 3 HCĐ).

Tới ASIAD 19-2022 (tổ chức năm 2023) tại Trung Quốc, Đội đã khiêm tốn đưa mục tiêu phấn đấu giành huy chương nhưng cuối cùng không thành hiện thực.

Với ASIAD 20-2026 tại Nhật Bản lần này, Ban huấn luyện nhận chỉ tiêu 3 huy chương (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ) mà chỉ hoàn thành được 1/3 mục tiêu là đạt 1 HCĐ.

Nếu xét thành tích huy chương, Đội tuyển điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20 đã khởi sắc hơn kỳ ASIAD 19 do không “trắng” kết quả. Tuy nhiên, nhìn vào hành trình chuẩn bị và được đầu tư trọng điểm xác định trọng tâm nhiệm vụ ASIAD 20 từ lãnh đạo ngành thể thao dành cho Đội, kết quả 1 HCĐ là chưa hiệu quả.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh phân tích mục tiêu và chỉ tiêu huy chương đưa ra đối với từng Đội tuyển thể thao quốc gia được tính toán kỹ, dựa trên dự báo chuyên môn và kết quả, phong độ thi đấu thực tiễn của VĐV. Đồng thời, các đội tuyển xác định rõ nhóm đối thủ sẽ cạnh tranh tại ASIAD 20 để nhận nhiệm vụ tranh huy chương.

Trước ASIAD 20, Đội tuyển điền kinh Việt Nam được thi đấu một số giải quan trọng của châu Á như Giải vô địch tiếp sức 2026, Giải vô địch nội dung nhảy châu Á 2026, Giải vô địch U23 châu Á 2026… Từ các thông số đã có, VĐV nhiều nội dung trọng điểm như tiếp sức 4x100m nữ, tiếp sức 4x400m nữ, nhảy cao nữ, nhảy xa nữ, 400m nam… tiếp tục tập huấn Trung Quốc để cải thiện thành tích.

Thực tế thi đấu tại ASIAD 20, 3 tổ tiếp sức trọng điểm (4x400m nữ, 4x400m nam, 4x100m nữ) của điền kinh Việt Nam đã không đạt kết quả đứng trong 4 đội mạnh nhất tại cuộc đấu chung kết ở ASIAD 20. Nhiều đối thủ mạnh châu Á mới thật sự lộ diện tại ASIAD chỉ là một phần nguyên nhân.

Chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy (nguyên phụ trách bộ môn điền kinh, Tổng cục TDTT) từng phân tích: “Mỗi đấu trường có sự phân biệt trình độ khác nhau. Đặc biệt, ASIAD là nơi tất cả các quốc gia đưa VĐV mạnh nhất tham dự. Vì vậy, đội tuyển phải tìm cơ hội nắm bắt được VĐV của các quốc gia hàng đầu thì sẽ dự báo được cơ hội của mình theo chỉ số chuyên môn hiện hữu”.

VĐV điền kinh Việt Nam rất tập trung thi đấu nhưng vẫn thiếu những kết quả huy chương. Ảnh: ĐOÀN TTVN

25 tuyển thủ điền kinh Việt Nam được chọn dự ASIAD 20 là những niềm hy vọng đạt thành tích tốt nhất, thông qua kết quả cao nhất thời điểm hiện tại.

Vì vậy, việc rút kinh nghiệm sau ASIAD 20 để xác định cách đầu tư, lựa chọn nhân sự và chắt lọc nội dung phù hợp cho mục tiêu huy chương là điều mà nhà quản lý Điền kinh Việt Nam phải tính tới, từ nay cho đến ASIAD 21-2030 ở Doha (Qatar).

Kết thúc môn điền kinh ASIAD 20, Đội tuyển điền kinh Việt Nam xếp hạng 18 với 1 HCĐ. Vị trí số 1 là Trung Quốc (17 HCV, 14 HCB, 8 HCĐ). Hạng nhì là Nhật Bản (10 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ) và hạng ba là Bahrain (9 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ).

MINH CHIẾN