Nguyễn Thị Oanh - Chia tay chưa phải là dừng lại

Nữ tuyển thủ nổi danh của Đội tuyển điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh chính thức khép lại hành trình thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Nguyễn Thị Oanh là 1 trong những VĐV bền bỉ thi đấu của Đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Ước mơ một lần được đặt chân đến Nhật Bản xinh đẹp đã thành hiện thực. Ngày thi đấu, tôi có tinh thần quyết tâm, sức khỏe ổn định nhưng chiến thuật chưa được hợp lý và thuận lợi. Mục tiêu ấp ủ bao lâu nay vẫn đang còn dang dở, chờ ngày được viết tiếp…

Kỳ ASIAD thứ 3 của Oanh đã khép lại và lần này chắc là kỳ ASIAD cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu quý, và cổ vũ Oanh nhiều. Hẹn mọi người ở những giải đấu khác tiếp theo…”, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh trải lòng trên trang viết cá nhân sau khi kết thúc nội dung 10.000m nữ tại ASIAD 20.

Với kỳ ASIAD 20, Nguyễn Thị Oanh được tập trung chuẩn bị duy nhất 1 cự ly 10.000m nữ và đạt hạng hạng 6 chung cuộc.

Từ trải lòng của Nguyễn Thị Oanh được nhiều bạn bè đồng nghiệp, người trong giới điền kinh và khán giả hâm mộ gởi tới những bình luận chúc cho nữ tuyển thủ vẫn tiếp tục hành trình chinh phục nhiều đỉnh cao mới trong tương lai.

Tính đến bây giờ, Nguyễn Thị Oanh đã có đủ thành tích huy chương đáng nhớ trong sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp thán phục tại SEA Games, Giải vô địch trong nhà, Giải vô địch châu Á, ASIAD…

3 năm trước tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, Nguyễn Thị Oanh trở thành VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên giành 4 HCV trong một kỳ thi đấu. Năm ngoái tại SEA Games 33-2025, cô tiếp tục là điểm sáng hoàn thành 3 ngôi vô địch tại cự ly 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m đóng góp giúp Đội tuyển điền kinh Việt Nam giữ vững chỉ tiêu đạt 12 HCV chung cuộc.

Từ kết quả đó, Nguyễn Thị Oanh trở thành VĐV điền kinh Việt Nam giữ thành tích xuất sắc nhất – giành 15 HCV - qua các lần thi đấu SEA Games.

“Với tôi, mọi giải đấu là những cuộc tranh tài mình phải nỗ lực hết mình, vượt ngưỡng bản thân và không bao giờ được phép bỏ cuộc”, Nguyễn Thị Oanh chia sẻ khi tập luyện tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia chuẩn bị trước ASIAD 20.

Giới chuyên môn và các HLV cùng đơn vị chủ quản Bắc Ninh đánh giá cao Nguyễn Thị Oanh về ý chí, nghị lực vượt khó. Cô từng vượt qua căn bệnh viêm cầu thận trở lại thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất trong mọi giải đấu.

HLV Trần Văn Sỹ của Đội tuyển điền kinh Việt Nam có đánh giá: “Oanh luôn có ý thức chuyên nghiệp về chuyên môn nên thực hiện đúng các giáo án đặt ra. Cô ấy rất tập trung vượt ngưỡng của mình để có kết quả cao tại nhiều đấu trường”.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh tại ASIAD 20. Ảnh: VIETCONTENT

Trong 25 tuyển thủ dự ASIAD 20, Nguyễn Thị Oanh là 1 trong 2 VĐV lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm nhất. Bước vào tuổi 31, cô chưa bao giờ thể hiện sự hài lòng với thành tích đã có mà luôn tập trung đạt cột mốc để bản thân có thêm những kết quả mới.

Năm nay, Oanh gần như không xuất hiện trong các giải quốc tế mà Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự trước thềm ASIAD 20. Nữ tuyển thủ cùng HLV xác định mục tiêu đạt kết quả cao nhất tại cự ly 10.000m nên giữ kín chiến thuật đến phút chót thi đấu tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Tiếc rằng, huy chương chưa thuộc về Nguyễn Thị Oanh. Tuy nhiên, Oanh có những sự chuẩn bị cho tương lai. Trên hết, cô sẽ tiếp tục thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 và xa hơn là SEA Games 34-2027 ở Malaysia.

Tính riêng ở ASIAD, Nguyễn Thị Oanh từng giành HCĐ nội dung 3.000m chướng ngại vật tại ASIAD 18-2018. Tại ASIAD 19-2022 tổ chức năm 2023, Nguyễn Thị Oanh giành hạng 7 cự ly 1.500m và hạng 6 tại 3.000m chướng ngại vật. Ở ASIAD 20-2026, cô thi đấu duy nhất nội dung 10.000m.

MINH CHIẾN