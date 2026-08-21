Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh lần thứ 3 liên tiếp được tham dự ASIAD

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh sẽ dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Nguyễn Thị Oanh vẫn đang là một trong những VĐV nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn tốt. Ban huấn luyện đánh giá kỹ lưỡng chuyên môn của Nguyễn Thị Oanh và trao suất tham dự ASIAD 20”, đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết vào ngày 20-8.

Nguyễn Thị Oanh có sở trường thi đấu ở 4 nội dung gồm 5.000m, 10.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Tuy nhiên tại đấu trường ASIAD, cô vẫn được tập trung vào 1 nội dung chủ lực để hướng tới cơ hội cạnh tranh thành tích cao nhất. Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh được đánh giá là có ưu thế ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Thống kê chuyên môn cho thấy, Nguyễn Thị Oanh từng tham dự các kỳ ASIAD 18 tổ chức năm 2018 ở Indonesia và ASIAD 19 tổ chức năm 2023 tại Trung Quốc. Tại ASIAD 18, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCĐ nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ (9’43”83) và đứng hạng 4 nội dung 1.500m nữ. Tiếp đó tại ASIAD 19, cô đã có hạng 7 nội dung 1.500m nữ và hạng 6 ở thi đấu 3.000m chướng ngại vật (9’57”13). Việc được trao suất dự ASIAD 20 đã giúp Nguyễn Thị Oanh có lần thứ 3 liên tiếp tranh tài ở Đại hội thể thao châu Á.

Năm ngoái, Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ được phong độ để hoàn thành 3 tấm HCV tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Khi đó, cá nhân nữ tuyển thủ người Bắc Ninh này đã về nhất nội dung 5.000m nữ (16’27”13), 10.000m nữ (34’27”93) và 3.000m chướng ngại vật nữ (10’13”74).

Từ đầu năm 2026 tới nay, Nguyễn Thị Oanh góp mặt 2 giải đấu quốc tế là Giải điền kinh trong nhà châu Á 2026 tại Trung Quốc và Giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Trong từng giải , cô đều đã tích lũy thêm kinh nghiệm đáng kể từ thành tích thi đấu.

Nguyễn Thị Oanh đang được HLV Trần Văn Sỹ trực tiếp huấn luyện tại Đội tuyển điền kinh Việt Nam. Dù là gương mặt trọng điểm của điền kinh Việt Nam nhưng Nguyễn Thị Oanh không tập huấn nước ngoài qua các chu kỳ huấn luyện từ đầu năm tới nay.

Nguyễn Thị Oanh tự tin tranh tài ASIAD 20 vào tháng 9 sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cô được tập huấn ở một số địa điểm khác nhau trong nước giúp tích lũy thể lực và sức bền. Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh đánh giá Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ tốt tinh thần và sự tập trung chuyên môn nên đủ cơ hội tranh kết quả cao tại Nhật Bản năm nay. Với khả năng của mình, không loại trừ Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục đăng ký Nguyễn Thị Oanh dự 2 nội dung 1.500m và 3.000m chướng ngại vật nữ tại ASIAD 20.

Trong kết quả tại ASIAD 19, nhà vô địch 1.500m nữ là Winfred Yavi (Bahrain, 4’11”65) và gương mặt này cũng giành HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ với kết quả 9’18”28.

MINH CHIẾN