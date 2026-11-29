Vào lúc 16 giờ ngày 29-11, tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng, TPHCM và Hà Nội sẽ gặp nhau trong trận chung kết Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đây cũng là màn tái đấu giữa hai đội từng tranh HCV tại Đại hội năm 2022, khi Hà Nội giành chiến thắng 3-2.

Đội tuyển futsal TPHCM (áo trắng) trước cơ hội đăng quang ở Đại hội thể thao lần này. Ảnh: TSNFC

Thầy trò HLV Trần Văn Vũ đang có phong độ ấn tượng với 4 trận toàn thắng. Sau khi vượt qua vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, đội chủ nhà đánh bại Quảng Ninh 6-1 ở bán kết, trong đó Nguyễn Thanh Tâm lập cú đúp.

Với lực lượng nòng cốt đến từ Thái Sơn Nam TPHCM, gồm những gương mặt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Thanh Tâm và Nguyễn Tiến Hùng, đội chủ nhà đang đứng trước cơ hội tìm lại tấm HCV Đại hội sau 12 năm chờ đợi.

Ở phía đối diện, Hà Nội với thành phần chủ yếu là các cầu thủ Thái Sơn Bắc cũng thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi vượt qua Đồng Tháp ở bán kết.

Cuộc so tài giữa hai thế lực hàng đầu của futsal Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến một trận chung kết hấp dẫn, nhất là khi TPHCM có thêm sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.



KHÁNH VÂN