Futsal nữ Việt Nam hụt hơi trước sức mạnh của New Zealand

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thua ngược các vị khách New Zealand tỷ số 2-3 trong trận giao hữu chiều 12-11, khi những thiệt thòi về thể hình và thể lực của cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết liên tiếp bị bộc lộ ở hiệp 2.

Các tuyển thủ nữ Việt Nam lép vế thể hình so với New Zeland. ẢNH: TÂM HÀ

Tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), A Dat Rin To đưa đội tuyển futsal nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước ở phút 2. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ chủ nhà thêm tự tin, nhưng toàn đội lại không thể tận dụng lợi thế để tạo ra thế trận áp đặt trước đại diện châu Đại Dương.

Thực tế trên sân cho thấy New Zealand có ưu thế đáng kể về thể hình lẫn sức mạnh trong các tình huống tranh chấp. Theo đánh giá của một số HLV Thái Sơn Nam TPHCM theo dõi trận đấu trên khán đài, đội khách tỏ ra nhỉnh hơn trong phần lớn các pha tranh chấp tay đôi, đồng thời gây nhiều khó khăn cho những cầu thủ chơi ở vị trí fixo của Việt Nam như Nguyễn Thị Vân Anh.

Đội hình thi đấu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Sự chênh lệch này chưa bộc lộ quá rõ trong hiệp 1, khi đội chủ nhà vẫn duy trì được sự tập trung và bảo toàn lợi thế dẫn bàn 1-0 sau 20 phút thi đấu. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang hiệp 2, những hạn chế về thể chất bắt đầu thể hiện rõ hơn.

New Zealand gia tăng sức ép, tận dụng ưu thế về sức mạnh và khả năng tranh chấp để liên tục đặt hàng phòng ngự Việt Nam vào tình thế khó khăn. Phút 28, Hannah ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đến phút 32, Jamie Evans đưa đội khách vượt lên dẫn trước, trước khi Lippy Boobyer nâng tỉ số lên 3-1 chỉ một phút sau đó.

Trong thế bị dẫn 2 bàn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 37, Nguyễn Thị Vân Anh ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Dù vậy, quỹ thời gian còn lại không đủ để thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết tìm được bàn quân bình tỉ số.

Trợ lý HLV Trần Văn Vũ chỉ đạo các học trò ngoài sân. ẢNH: TÂM HÀ

Thất bại này cũng là một phép thử cần thiết với đội tuyển futsal nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và xây dựng lực lượng. Đội hình hiện tại chủ yếu gồm các cầu thủ đến từ Thái Sơn Nam TPHCM và Trung tâm TDTT Thống Nhất - TPHCM. Ban huấn luyện đồng thời trao cơ hội cho một số gương mặt trẻ nhằm kiểm tra năng lực, khả năng hòa nhập và tìm kiếm nhân tố mới.

Theo HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết, việc được cọ xát với những đối thủ có nền tảng thể chất và phong cách thi đấu khác biệt là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Trận đấu cũng giúp ban huấn luyện nhận diện rõ hơn những hạn chế cần khắc phục, đặc biệt ở khả năng chống chịu sức ép và tranh chấp trước những đối thủ có ưu thế thể hình.

Theo kế hoạch, Việt Nam - New Zealand sẽ tiếp tục gặp nhau ở trận giao hữu lượt về vào ngày 14-11 cũng tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng.

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HỮU THÀNH