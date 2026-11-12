Tuyển futsal Việt Nam về nước, chờ 3 giải đấu lớn năm 2027

Ngày 12-11, đội tuyển futsal Việt Nam trở về TPHCM, khép lại chuyến tập huấn gần 2 tuần tại Kyrgyzstan và Nga, đồng thời hoàn tất hành trình năm 2026 để hướng đến 3 giải đấu lớn trong năm 2027.

Châu Đoàn Phát cùng các tuyển thủ futsal Việt Nam trở về TPHCM, khép lại các hoạt động năm 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Trong chuyến tập huấn vừa qua, đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu 4 trận giao hữu với kết quả 2 hòa, 2 thua. Đáng chú ý, sau những thất bại ở các trận lượt đi trước từng đối thủ, các tuyển thủ đã rút ra nhiều kinh nghiệm và thể hiện sự tiến bộ trong những trận tái đấu.

Không đặt nặng kết quả thắng thua, HLV Diego Giustozzi xem đây là dịp quan trọng để thử nghiệm đội hình, đánh giá năng lực cầu thủ và hoàn thiện các phương án chiến thuật khi đối đầu với những đối thủ có trình độ cao.

HLV Diego Giustozzi cho biết: “Tôi muốn các cầu thủ chứng minh họ có đủ bản lĩnh và năng lực để thi đấu ở trình độ quốc tế. Tôi cũng muốn các em có thể mắc sai lầm trong quá trình thi đấu, bởi đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Tôi cũng muốn thấy các cầu thủ học hỏi được những gì và tiến bộ ra sao qua từng trận đấu”.

Như vậy, đội tuyển futsal Việt Nam trong năm 2026 đã đạt các thành tích: vào tứ kết Giải futsal châu Á, đoạt huy chương đồng Giải futsal Đông Nam Á, cùng vị trí á quân Giải futsal giao hữu quốc tế tại Thái Lan. Thầy trò HLV Diego Giustozzi trải qua tổng cộng 17 trận chính thức lẫn giao hữu cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trợ lý Phạm Đức Hòa của đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Chờ 3 giải đấu lớn trong năm 2027

Khép lại hoạt động của đội tuyển futsal Việt Nam trong năm 2026, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội sẽ nghỉ ngơi 1 ngày trước khi trở về CLB chủ quản, chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra tại TPHCM từ ngày 20 đến 29-11.

Trong năm 2027, đội tuyển futsal Việt Nam dự kiến có 3 đợt tập trung quan trọng, gắn với 3 giải đấu lớn.

Cụ thể, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ tập huấn từ ngày 11-3 đến 27-3-2027, trước khi tham dự Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á tại Saudi Arabia, diễn ra từ ngày 28-3 đến 8-4-2027.

Tiếp đó, đội tuyển tập huấn từ ngày 16-8 đến 6-9-2027 để chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2028, tổ chức từ ngày 7-9 đến 15-9-2027. Cuối cùng, futsal Việt Nam sẽ tranh tài tại SEA Games ở Malaysia, diễn ra từ ngày 18-9 đến 29-9-2027.

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HỮU THÀNH