Chiều 21-11, tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã để thua Nga tỉ số 2-5 trong trận giao hữu lượt về.

Các nữ tuyển thủ futsal Việt Nam có những bài học quý giá sau 2 trận giao hữu với Nga. ẢNH: TÂM HÀ

Ở trận tái đấu, tuyển futsal nữ Nga tiếp tục cho thấy sự vượt trội khi sớm tạo khoảng cách về điểm số. Trong hiệp 1, Durandina Anastasia mở tỉ số cho Nga ở phút thứ 4. Đến phút 12 và 13, Greshechkina Tatiana liên tiếp lập công, giúp đội khách khép lại 20 phút đầu tiên với lợi thế 3-0.

Sang hiệp 2, Nga có thêm bàn thắng ở phút 23 do công của Khlebosolova Valeria, nâng tỉ số lên 4-0. Tuy nhiên, tuyển futsal nữ Việt Nam không buông xuôi và có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 27 sau tình huống Greshechkina Tatiana đá phản lưới nhà.

Đội tuyển futsal nữ Nga quá vượt trội. ẢNH: TÂM HÀ

Bàn thắng tiếp thêm tinh thần cho các cô gái Việt Nam. Phút 30, Leven Kristina ghi bàn nâng tỉ số lên 5-1 cho Nga. Chỉ một phút sau, Phương Anh lập công cho tuyển Việt Nam, khép lại thất bại 2-5.

Trước đó 2 ngày, ở trận giao hữu lượt đi, thầy trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết cũng nhận thất bại 1-4 trước đối thủ đến từ châu Âu.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thi đấu loạt trận giao hữu quốc tế trong tháng 11. ẢNH; TÂM HÀ

Dù chưa thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ có trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, loạt trận giao hữu với Nga vẫn mang lại những giá trị chuyên môn thiết thực cho futsal nữ Việt Nam. Đây là dịp để cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết kiểm nghiệm lực lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự cũng như cách triển khai tấn công trước một đối thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Sau loạt trận với Nga và trước đó là New Zealand, đội tuyển futsal nữ Việt Nam dự kiến tiếp tục có thêm các trận đấu tập với tuyển futsal nữ Trung Quốc, cũng tại TPHCM. Đây sẽ là cơ hội để đội tuyển tiếp tục cọ xát, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

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HỮU THÀNH