Tuyển futsal Việt Nam rạng rỡ lên đường sang Kyrgyzstan và Nga

Sáng 1-11, các thành viên đội tuyển futsal Việt Nam đã đáp chuyến bay từ TPHCM, háo hức lên đường sang Kyrgyzstan và Nga tập huấn chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong năm 2027.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam rạng ngời lên đường sang Kyrgyzstan và Nga tập huấn. ẢNH: TÂM HÀ

Có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất từ 8 giờ sáng để chuẩn bị cho chuyến bay vào buổi trưa, phần lớn các tuyển thủ futsal Việt Nam đều tỏ ra phấn khởi. Với nhiều thành viên, đây là lần đầu tiên đội tuyển có chuyến tập huấn kết hợp thi đấu tại Kyrgyzstan và Nga, hai điểm đến mới mang đến nhiều sự háo hức và chờ đợi.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với chủ nhà Kyrgyzstan vào các ngày 3 và 5-11. Ngày 6-11, toàn đội di chuyển sang Nga và tiếp tục có 2 trận đấu với đội tuyển futsal nước này vào ngày 8 và 10-11.

Thầy trò HLV Diego Giustozzi trở về TPHCM ngày 11-11. Sau đó, các cầu thủ sẽ trở lại đơn vị chủ quản để tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra tại TPHCM từ ngày 20 đến 29-11.

Chuyến đi nước ngoài tập huấn của đội tuyển futsal Việt Nam được giữ nguyên dù Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG) 2026 vừa được điều chỉnh lịch tổ chức. Theo kế hoạch ban đầu, đại hội diễn ra từ ngày 11 đến 21-12 tại Saudi Arabia, nhưng ban tổ chức đã quyết định dời sang cuối tháng 3-2027.

Danh thủ Phạm Đức Hòa giữ vai trò trợ lý cho HLV Diego Giustozzi. ẢNH: TÂM HÀ

Việc AIMAG bị hoãn khiến kế hoạch chuyên môn của đội tuyển futsal Việt Nam phải có những điều chỉnh. Tuy nhiên, ban huấn luyện vẫn quyết định duy trì chuyến tập huấn và các trận giao hữu trong tháng 11, xem đây là dịp quan trọng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ và nâng cao khả năng thi đấu quốc tế.

Thông qua 4 trận giao hữu với Kyrgyzstan và Nga, HLV Diego Giustozzi có thêm cơ hội kiểm tra lực lượng, đánh giá những gương mặt mới cũng như hoàn thiện lối chơi của đội tuyển.

Đáng chú ý, mục tiêu hướng đến Futsal World Cup 2028 cũng đang được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ban huấn luyện đặt ra với kế hoạch dài hạn.

Trong cuộc trao đổi với Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, HLV Diego Giustozzi thống nhất định hướng duy trì khoảng 25-27 trận đấu quốc tế mỗi năm, bao gồm các trận giao hữu và những giải đấu có tính cạnh tranh cao.

Một số hình ảnh của đội tuyển futsal Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: TÂM HÀ)

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HỮU THÀNH