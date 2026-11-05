Futsal Việt Nam chia tay Kyrgyzstan bằng trận hòa kịch tính

Tối 5-11 (giờ Việt Nam), đội tuyển futsal Việt Nam hòa chủ nhà Kyrgyzstan 2-2 ở trận giao hữu lượt về, qua đó khép lại chuyến tập huấn tại quốc gia Trung Á với thành tích 1 trận hòa và 1 thất bại.

Châu Đoàn Phát (áo trắng) cùng các tuyển thủ futsal Việt Nam cầm hòa Kyrgyzstan ở trận giao hữu lượt về. ẢNH: ANH TRẦN

Trận giao hữu lượt về giữa Kyrgyzstan - Việt Nam tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu futsal thuộc Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan. Ở cuộc tái đấu này, HLV Diego Giustozzi có sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát khi trao suất bắt chính cho thủ môn Phạm Văn Tú thay vì Hồ Văn Ý. Văn Tú được đánh giá có khả năng chơi chân tốt hơn, phù hợp với yêu cầu triển khai bóng từ tuyến dưới.

Sau thất bại 1-2 ở trận lượt đi cách đây 2 ngày, futsal Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm tìm kiếm kết quả khả quan hơn. Hai đội tạo ra thế trận giằng co với những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn về phía khung thành của nhau.

Phút 14, thầy trò HLV Diego Giustozzi có bàn thắng mở tỉ số. Tài năng trẻ Huỳnh Văn Hoài có pha xử lý kỹ thuật khi xâu kim một cầu thủ Kyrgyzstan, trước khi chuyền ngang loại bỏ thêm hai hậu vệ đối phương, đặt Nguyễn Thịnh Phát vào thế đối mặt thủ môn. Thịnh Phát không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm thành công đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0. Đây cũng là tỉ số của hiệp một.

Sang hiệp 2, Kyrgyzstan đẩy cao tốc độ và gia tăng sức ép, buộc futsal Việt Nam phải lùi sâu chống đỡ. Trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà, những sai sót trong khâu phòng ngự của đội khách dần bộc lộ.

Phút 24, Nguyễn Đa Hải để mất bóng khi đối thủ tổ chức pressing ngay trên phần sân Việt Nam. Talaibekov Daniiar và Dzhanat Uulu phối hợp đập nhả ăn ý, trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Kyrgyzstan.

HLV Diego Giustozzi đưa ra những điều chỉnh cho đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Đến phút 34, đội chủ nhà tiếp tục tận dụng sơ hở của hàng thủ Việt Nam. Iliasov Bektur đi bóng từ phần sân nhà, vượt qua Trần Ngọc Ánh rồi tung cú dứt điểm xuyên qua hai chân thủ môn Trịnh Công Đại, đưa Kyrgyzstan vượt lên dẫn 2-1.

Không chấp nhận thất bại, HLV Diego Giustozzi quyết định sử dụng chiến thuật power-play trong 5 phút cuối trận, với Từ Minh Quang mặc áo thủ môn và tham gia tổ chức tấn công.

Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả. 2 phút sau khi triển khai power-play, futsal Việt Nam phối hợp nhịp nhàng, đưa bóng đến Nhan Gia Hưng. Cầu thủ này căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Kyrgyzstan, tạo điều kiện để Minh Quang băng vào đệm bóng cận thành, ấn định tỉ số hòa 2-2.

Trong những phút cuối, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì power-play nhằm kiểm soát thế trận và tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, các học trò HLV Diego Giustozzi không thể tận dụng thêm cơ hội.

Như vậy, futsal Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Kyrgyzstan với 1 trận hòa và 1 thất bại. Đây là dịp để ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá khả năng vận hành chiến thuật và hoàn thiện những điểm còn hạn chế, đặc biệt ở khâu phòng ngự trước khi bước vào chặng tập huấn tiếp theo.

Ngày 6-11, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ di chuyển sang Nga để tiếp tục tập huấn và dự kiến thi đấu thêm 2 trận giao hữu tại đây.

HỮU THÀNH