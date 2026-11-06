Futsal Việt Nam đá giao hữu với đội hạng 7 thế giới

Sau khi hoàn thành 2 trận giao hữu tại Kyrgyzstan, các tuyển thủ futsal Việt Nam đã di chuyển sang Nga, chuẩn bị đối đầu với đội chủ nhà trong ngày 8 và 10-11.

Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại chuyến tập huấn thành công tại Kyrgyzstan với 2 trận giao hữu đầy chất lượng. ẢNH: ANH TRẦN

Sáng 6-11 (giờ địa phương), đội tuyển futsal Việt Nam lên đường sang Nga, tiếp tục chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế trong tháng 11-2026. Tại đây, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có 2 trận giao hữu với Nga - đội tuyển đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo lịch thi đấu, hai trận đấu giữa Việt Nam - Nga diễn ra vào ngày 8 và 10-11 tại Nhà thi đấu Meshchersky & Recreation, thành phố Nizhny Novgorod.

Futsal Nga là một trong những thế lực của thế giới. Đội tuyển này từng giành ngôi á quân Futsal World Cup 2016, vào tứ kết World Cup 2021 và đăng quang UEFA Futsal Championship 1999.

Hai đội cũng từng chạm trán tại Giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2026 ở Thái Lan hồi tháng 8. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2-2. Sau đó, Nga giành chức vô địch, còn Việt Nam xếp thứ nhì chung cuộc.

Đội tuyển futsal Việt Nam sang Nga tập huấn, thi đấu giao hữu. ẢNH: ANH TRẦN

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, lãnh đạo futsal Nga vui mừng chào đón đội tuyển futsal Việt Nam sang tập huấn và thi đấu giao hữu trong kế hoạch hướng đến mục tiêu cạnh tranh tấm vé tham dự Futsal World Cup 2028.

Đây cũng là dịp để HLV Diego Giustozzi đánh giá khả năng thích ứng, vận hành chiến thuật của các tuyển thủ futsal Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh toàn đội đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, tạo điều kiện cho nhiều gương mặt trẻ thể hiện mình.

Trước khi sang Nga, đội tuyển futsal Việt Nam đã hoàn thành hai trận giao hữu với chủ nhà Kyrgyzstan tại thủ đô Bishkek. Ở trận lượt về tối 5-11 (giờ Việt Nam), hai đội hòa nhau 2-2. Trước đó, Việt Nam để thua 1-2 ở trận lượt đi.

Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi khép lại chặng tập huấn tại Kyrgyzstan với thành tích 1 trận hoà và 1 thất bại. Trong đó, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội mang đến sự tích cực ở lối chơi power-play khi đều ghi bàn thắng qua 2 trận, cũng như các cầu thủ trẻ đã có sự tiến bộ về chuyên môn.

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HỮU THÀNH