Chiều tối 20-11, môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), mở màn bằng không khí sôi động trên khán đài lẫn những cuộc tranh tài có chất lượng chuyên môn cao.

Futsal TPHCM khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Dù TPHCM từng đăng cai nhiều giải futsal quốc tế lớn, nhưng đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức môn futsal trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc - sự kiện thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức 4 năm một lần.

Việc giải đấu diễn ra tại TPHCM, nơi được xem là một trong những cái nôi của futsal Việt Nam, càng khiến sức nóng tăng lên. Ngay từ những trận đấu đầu tiên của vòng bảng, đông đảo người hâm mộ đã đến nhà thi đấu cổ vũ. Đặc biệt, ở cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà TPHCM và Tây Ninh lúc 19 giờ, lượng khán giả phủ hơn 3/4 khán đài để tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

Đích thân Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cũng có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu đầu tiên.

Đông đảo người hâm mộ nán lại gần hết trận cuối cùng giữa TPHCM và Tây Ninh. ẢNH: TÂM HÀ

Được đánh giá cao hơn với nòng cốt là các cầu thủ chuyên nghiệp của Thái Sơn Nam, TPHCM chủ động đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Tây Ninh, đội chủ nhà phải chờ đến phút 31 mới có thể khai thông thế bế tắc. Từ sai lầm của Trần Tấn Đông bên phần sân Tây Ninh, Dương Ngọc Linh chớp thời cơ, tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỉ số cho TPHCM. Một phút sau, Nguyễn Tiến Hùng tiếp tục đà hưng phấn để nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Những phút cuối, Tây Ninh nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. Thầy trò HLV Trần Văn Vũ bảo toàn chiến thắng 2-0, qua đó có khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục tấm HCV.

Ở bảng B, đương kim vô địch Hà Nội cũng có màn ra quân thành công khi đánh bại Quảng Ninh với tỉ số 4-2. Với nòng cốt là các cầu thủ Thái Sơn Bắc, Hà Nội được xem là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của TPHCM trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Các cầu thủ Đồng Nai (áo trắng) có chiến thắng ở trận ra quân. ẢNH: TÂM HÀ

Theo lịch thi đấu, vòng bảng môn futsal sẽ khép lại vào ngày 25-11. Các trận bán kết diễn ra ngày 27-11, trước khi hai đội xuất sắc nhất tranh chức vô địch trong trận chung kết ngày 29-11.

Kết quả thi đấu ngày 20-11: * Bảng A: Đồng Tháp 2-1 Quảng Ngãi, TPHCM 2-0 Tây Ninh * Bảng B: Lâm Đồng 4-6 Đồng Nai, Hà Nội 4-2 Quảng Ninh

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HỮU THÀNH