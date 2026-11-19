Đội đá cầu chủ nhà TPHCM tập trung lực lượng tốt nhất tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với quyết tâm dẫn đầu về thành tích.

Cầu thủ đá cầu TPHCM (áo xanh) hướng đến mục tiêu huy chương cao nhất tại Đại hội. Ảnh: MINH CHIẾN

Môn đá cầu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 10 nội dung tranh huy chương, gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ; đội tuyển nam, nữ; 4 người nam, nữ; đồng đội đội tuyển nam, nữ và đồng đội đôi nam nữ. Đáng chú ý, đại hội năm nay không tổ chức nội dung cá nhân nam, nữ.

Ban tổ chức đã nhận đăng ký của 12 đơn vị với gần 200 VĐV. Nội dung đá cầu trong nhà diễn ra từ ngày 20 đến 29-11 tại Nhà thi đấu TDTT phường Bình Phú (TPHCM), còn đá cầu bãi biển được tổ chức từ ngày 3 đến 10-12 tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM).

Ông Mạc Xuân Tùng, phụ trách bộ môn đá cầu (Cục TDTT Việt Nam), Tổng thư ký Liên đoàn Đá cầu Việt Nam, cho biết: “Ban tổ chức sẽ họp chuyên môn ngày 21-11 để chốt danh sách VĐV và bốc thăm thi đấu. Công tác điều hành chuyên môn do các trọng tài quốc gia đảm nhiệm”.

Đội chủ nhà TPHCM sở hữu nhiều tuyển thủ hàng đầu như Hồ Phước Sang, Lưu Hoàng Thanh Ngân, Tạ Thị Yến Phương, Đặng Thị Mỹ Ngọc, Võ Thị Lan Nhi, Trần Ngọc Vân, Xú Mẫn Thơ, Hồ Hân Bình, Lại Chí Đức, Đặng Thành Cương, Võ Quốc Vinh, Phạm Thanh Tân… Đây là lực lượng giúp TPHCM có cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Ở nội dung trong nhà, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 8/10 nội dung, trong đó không quá 2/3 nội dung đồng đội. Mỗi VĐV được tham dự tối đa 2 nội dung cá nhân và 2 nội dung đồng đội.

MINH CHIẾN