Giành 3 HCV, đội tuyển TPHCM xếp hạng nhì giải đá cầu bãi biển đội mạnh quốc gia 2026

Các trận đấu chung kết quyết định của giải đã xác định những nhà vô địch cuối cùng để Ban tổ chức trao thưởng chung cuộc.

Các cầu thủ đã thi đấu sôi nổi tại giải đá cầu bãi biển vô địch đội mạnh quốc gia 2026. Ảnh: MINH MINH

Giải đá cầu bãi biển đội mạnh quốc gia 2026 đã kết thúc với những trận chung kết quyết định tại Cửa Lò (Nghệ An).

Kết thúc cuộc so tài năm nay, các cầu thủ đá cầu TPHCM và Hà Nội cùng đạt thành tích cao nhất khi có 3 ngôi vô địch trong các nội dung tham dự. Đội tuyển TPHCM đã giành tổng thành tích 3 HCV, 4 HCĐ xếp hạng nhì trong khi đội tuyển Hà Nội có 3 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ đứng thứ nhất.

Tại giải, các cầu thủ TPHCM đã giành chiến thắng ở nội dung đội tuyển nữ khi vượt qua đội Lào Cai ở chung kết thuyết phục. Trong trận chung kết, các gương mặt nữ của đá cầu TPHCM gồm Đặng Mỹ Ngọc, Võ Thị Lan Nhi, Lạc Tuyết Trinh, Nguyễn Ngọc Phương Liên, Tạ Thị Yến Phương, Nguyễn Thị Lan thi đấu xuất sắc giành chiến thắng trước đối thủ.

Tấm HCV tiếp theo của đội tuyển TPHCM có tại nội dung đồng đội nữ. Các cầu thủ của TPHCM (Thanh Ngân, Mỹ Ngọc, Lan Nhi, Tuyết Trinh, Phương Liên, Yến Phương, Nguyễn Thị Lan, Mẫn Thơ, Hoàng Oanh, Ngọc Vân, Hân Bình, Thục Phương) đã thắng đội Hà Nội trong trận chung kết quyết định để lên ngôi vô địch. HCV thứ 3 của đội đá cầu TPHCM là ở nội dung đồng đội đội tuyển nam khi thắng đội Hà Nội ở trân chung kết.

Trong giải năm nay, xếp hạng nhì sau đội TPHCM và Hà Nội là chủ nhà Nghệ An với 2 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ còn hạng 4 là Bắc Ninh với 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Giải đã có 10 đơn vị giành được huy chương vàng trong các nội dung tham dự.

Kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra tại TPHCM vào cuối năm nay ghi nhận lần đầu môn đá cầu bãi biển thuộc chương trình tranh tài chính thức. Dự kiến, cầu thủ đá cầu bãi biển sẽ thi đấu từ ngày 3 tới 10-12 trên sân đấu tại phường Vũng Tàu (TPHCM). Môn đá cầu bãi biển Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 4 bộ huy chương gồm đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ, đồng đội đôi nam, đồng đội đôi nữ.

MINH CHIẾN