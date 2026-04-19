Gần 200 VĐV tranh tài giải đá cầu xuất sắc quốc gia 2026

Các gương mặt tốt nhất của đá cầu Việt Nam đã có mặt tại thành phố Huế bước vào tranh tài giải vô địch xuất sắc quốc gia 2026.

VĐV đã làm quen nhà thi đấu để vào tranh tài chính thức các nội dung tại giải. Ảnh: MINH MINH

“Các gương mặt tốt nhất của đá cầu Việt Nam đều tham gia giải đấu. Đây tiếp tục là cuộc thi đấu để VĐV trong cả nước được cơ hội nâng cao chuyên môn. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá những đơn vị mạnh đã có các gương mặt khẳng định được thành tích vẫn sẽ giữ ưu thế. Đồng thời, tại giải đấu, VĐV sẽ nắm bắt thêm các đội trong cả nước chuẩn bị chuyên môn hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”, phụ trách bộ môn đá cầu đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn đá cầu Việt Nam – ông Mạc Xuân Tùng trao đổi.

Sau phiên họp kỹ thuật chuyên môn, các cầu thủ nam, nữ của giải đã bước vào tranh tài chính thức. Năm nay, giải thu hút gần 200 VĐV từ 10 đơn vị góp mặt gồm Hà Nội, TPHCM, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An, Lào Cai, Phú Thọ và Huế.

Giải tranh tài nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đồng đội tuyển nam, đồng đội tuyển nữ. Các cầu thủ trannh tài từ ngày 18 tới hết ngày 28-4.

IMG_5811.jpg
Đại diện VĐV tuyên thệ trong lễ khai mạc giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

Tại giải, các trọng tài quốc gia của đá cầu Việt Nam được phân công làm nhiệm vụ để đảm bảo công tác chuyên môn cho VĐV. Trước khi tham dự giải đấu năm nay, cầu thủ đá cầu cả nước đã tranh tài giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 tại TPHCM. Dự kiến tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, môn đá cầu có 14 bộ huy chương được tổ chức.

MINH CHIẾN

