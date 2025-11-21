Hơn 200 VĐV tham dự giải đá cầu nghệ thuật vô địch quốc gia 2025

VĐV đá cầu cả nước sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch đá cầu nghệ thuật 2025 tại TPHCM. Ảnh: THANH TÙNG

“Năm nay, chúng tôi ghi nhận đông đảo VĐV của nhiều đơn vị đã đăng ký góp mặt giải đấu. Đây là tín hiệu tốt cho sự phát triển của phong trào đá cầu nghệ thuật tại Việt Nam. Đây là nội dung được người chơi ở nhiều địa phương rất hâm mộ và tập luyện”, phụ trách bộ môn đá cầu (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn đá cầu Việt Nam – ông Mạc Xuân Tùng trao đổi.

Giải đấu năm nay tiếp tục tổ chức tại TPHCM với các nội dung diễn ra từ ngày 22-11 tới 30-11. Theo quy định, VĐV sẽ tranh tài các nội dung dành cho đội tuyển 7 nam, đội tuyển 7 nữ, đội tuyển hỗn hợp 6 nam-1 nữ, đội tuyển hỗn hợp 6 nữ-1nam, đội tuyển hỗn hợp 5 nam-2 nữ, đội tuyển hỗn hợp 5 nữ-2 nam và đội tuyển hỗn hợp 4 nam-3 nữ.

Giải đấu quy định các đội sẽ tự trang bị cầu thi đấu (cầu nhựa lông vịt). Năm ngoái lần đầu tiên giải đá cầu nghệ thuật (cầu kiểng) quốc gia được đưa vào thi đấu chính thức. Khi đó, các cuộc tranh tài đã diễn ra sôi nổi, tạo được sự hấp dẫn để người xem cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ. Khép lại giải năm ngoái, đội TPHCM đã giữ vị trí số 1 với 5 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ. Giới chuyên môn dự báo với ưu thế về lực lượng cùng khả năng thi đấu tốt về chuyên môn, đội đá cầu chủ nhà TPHCM vẫn có thể chiếm ưu thế tại giải năm nay. Giải quốc gia năm nay sẽ có 13 đội tham gia thi đấu.

MINH CHIẾN