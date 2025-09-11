Khởi tranh giải Vô địch đá cầu các đội mạnh quốc gia 2025

Ngày 11-9 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT phường Phú Lâm (TPHCM), giải Vô địch đá cầu các đội mạnh quốc gia 2025 đã chính thức khai mạc, mang đến những màn tranh tài kịch tính với chất lượng chuyên môn cao.

Gần 200 VĐV tham dự giải

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Bùi Thanh Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn đá cầu Việt Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT Thành phố Huế...

Với sự góp mặt của gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ 8 đơn vị, giải Vô địch đá cầu các đội mạnh quốc gia 2025 (diễn ra từ ngày 11 đến 15-9) không chỉ là một sự kiện thể thao cấp quốc gia, mà còn là sân chơi lớn để tuyển chọn lực lượng bổ sung cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các mục tiêu lớn, đặc biệt là SEA Games 33 vào tháng 12 hay Đại hội thể thao toàn quốc 2026.

BTC trao cờ lưu niệm các đội tham dự

Các VĐV thi đấu ở 11 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ, đội tuyển 3 nam, đội tuyển 3 nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đồng đội đội tuyển nam và đội tuyển nữ.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với sự tính toán kỹ - chiến thuật kỹ lưỡng của từng đội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và tạo nên bầu không khí thể thao sôi động suốt thời gian diễn ra giải. Giải đấu là dịp để các địa phương giao lưu, đánh giá chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV đá cầu thành tích cao. Đồng thời, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển phong trào, xây dựng lực lượng môn đá cầu trên cả nước.

NGUYỄN ANH