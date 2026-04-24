Giành 4 HCV, đội tuyển đá cầu TPHCM đứng nhất giải vô địch xuất sắc quốc gia 2026

Cầu thủ đá cầu đội tuyển TPHCM đã đạt phong độ xuất sắc để giành vị trí số 1 tại giải đấu năm nay vừa bế mạc ở thành phố Huế.

Cầu thủ đá cầu TPHCM giành tấm HCV nội dung đồng đội đội tuyển nam tại giải năm nay. Ảnh: MINH MINH
Các trận chung kết của giải vô địch đá cầu xuất sắc quốc gia 2026 đã kết thúc ngày 24-4 tại thành phố Huế với nhiều cuộc cạnh tranh hấp dẫn.

Kết thúc giải, đội tuyển TPHCM đã giành vị trí số 1 với thành tích 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Trong trận chung kết đơn nam, cầu thủ Hồ Phước Sang của TPHCM đã thi đấu hiệu quả để thắng Nguyễn Hoàng Giang (Đồng Tháp) và giành tấm HCV quan trọng.

Nối tiếp kết quả này, đội tuyển TPHCM có thêm HCV nội dung đơn nữ sau khi cầu thủ Lưu Hoàng Thanh Ngân đã thắng Trần Thanh Hoa (Phú Thọ) tại trận chung kết).

Ngoài ra, cầu thủ TPHCM còn giành thêm HCV nội dung đôi nữ. Trong trận chung kết, 2 cầu thủ Đặng Mỹ Ngọc, Võ Thị Lan Nhi của TPHCM giành chiến thắng thuyết phục trước đôi cầu thủ chủ nhà Huế là Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Thu Thủy. Tấm HCV thứ 4 của đội tuyển đá cầu TPHCM có tại giải thuộc về nội dung đồng đội đội tuyển nam. Cầu thủ TPHCM đã thắng đội Hà Nội ở trận chung kết và có tấm HCV quan trọng.

Ở kết quả chung cuộc, xếp thứ nhì sau đội tuyển TPHCM là đội Hà Nội với 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Đá cầu Hà Nội có được HCV trong nội dung đội tuyển 3 nam, đội tuyển 4 nữ và đồng đội đôi nam nữ. Trong khi đó, đội Bắc Ninh giành vị trí hạng ba với thành tích 3 HCV, 2 HCĐ còn hạng tư là đội Đồng Tháp. Trong giải năm nay, đội Huế, Phú Thọ, Lào Cai, Nghệ An, Đà Nẵng và Hải Phòng không giành được HCV.

MINH CHIẾN

