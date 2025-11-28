Các môn khác

Hơn 200 VĐV dự tranh giải Vô địch đá cầu nghệ thuật quốc gia 2025

Diễn ra từ ngày 26 đến 29-11 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ VH-TT phường Phú Lâm (TPHCM), giải Vô địch đá cầu nghệ thuật quốc gia 2025 thu hút hơn 200 tuyển thủ tranh tài.

Những "chiêu thức" được VĐV trình diễn khi thi đấu. Ảnh: THANH TÙNG
Đây là năm thứ 2 giải đá cầu nghệ thuật quốc gia được tổ chức, được xem là tín hiệu tốt cho sự phát triển phong trào của bộ môn trong cả nước. Các vận động viên (VĐV) đến từ đơn vị TPHCM, Hà Nội, Huế và Đồng Tháp, tranh tài ở các nội dung: đội tuyển 7 nam, đội tuyển 7 nữ, đội tuyển hỗn hợp 6 nam - 1 nữ, đội tuyển hỗn hợp 6 nữ - 1 nam, đội tuyển hỗn hợp 5 nam - 2 nữ, đội tuyển hỗn hợp 5 nữ - 2 nam, đội tuyển hỗn hợp 4 nam - 3 nữ.

Hơn 200 VĐV tham dự giải

Tại Việt Nam, đá cầu nghệ thuật (đá cầu kiểng) đã phát triển tại nhiều địa phương. Nhất là tại TPHCM, sau nhiều năm phát triển phong trào ở các phường, đá cầu nghệ thuật đã định hình theo hướng chuyên nghiệp, tính điểm bằng kỹ thuật của người chơi, có luật chơi khá chặt chẽ và bài bản.

Bộ môn này thu hút sự chú ý của giới mộ điệu bởi những động tác kỹ thuật đẹp mắt, độc lạ như: đá móc gầm sau lưng, đá bọ cạp, đá Apsara, cánh gà, số 4..., mang đến những màn trình diễn hấp dẫn dù không có tính chất đối kháng.

Người chơi trong một đội đứng vòng tròn để thi đấu

Người chơi đứng vòng tròn, chuyền cầu cho nhau bằng những kỹ thuật điêu luyện, đòi hỏi sự khéo léo và sáng tạo. Trong giải đấu, các VĐV trong một đội sẽ thực hiện những động tác kỹ thuật dễ đến khó và điều khiển quả cầu khéo léo nhất để trọng tài chấm điểm.

NGUYỄN ANH

