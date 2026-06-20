Tuyển đá cầu TPHCM cử lực lượng mạnh nhất thi đấu vô địch đội mạnh bãi biển quốc gia 2026

Năm nay, lần đầu tiên môn đá cầu bãi biển đưa vào chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Các cầu thủ cả nước sẽ tranh tài giải vô địch đá cầu bãi biển đội mạnh quốc gia 2026 tại Nghệ An. Ảnh: ĐÀO THÁI

Chính vì vậy, giải vô địch đội mạnh bãi biển quốc gia 2026 là dịp để các đơn vị trong cả nước kiểm tra trình độ của VĐV nhằm sẵn sàng cho Đại hội thể thao bãi biển toàn quốc lần thứ X-2026.

Năm nay, giải đấu được tổ chức từ ngày 20-6 tới 25-6 trên bãi biển Cửa Lò (Nghệ An). Cục TDTT Việt Nam cùng Liên đoàn đá cầu Việt Nam đưa vào tranh tài các nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội đôi nam, đồng đội đôi nữ, đồng đội đôi nam nữ phối hợp, đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ.

Theo đăng ký, giải thu hút gần 300 VĐV tới từ tất cả các đơn vị đang đào tạo huấn luyện đá cầu thành tích cao trên cả nước. Năm nay, đội tuyển đá cầu TPHCM cử lực lượng tốt nhất dự tranh các nội dung ở giải.

Năm ngoái tại giải vô địch đá cầu bãi biển quốc gia 2025, đội tuyển đá cầu TPHCM đã có HCV nội dung đồng đội nam với sự nỗ lực thi đấu của các cầu thủ Hà Như Hùng, Trần Kiến Quang, Lý Thượng Trung, Đặng Thành Cương, Võ Minh Hiếu Thuận, Võ Quốc Vinh, Lại Chí Đức, Đàm Cảnh Đạt, Tất Gia Phát, Du Quế Lộc, Hồ Phước Sang, Trần Ngọc Hải. Ngoài ra, các cầu thủ nữ của TPHCM gồm Yến Phương, Hoàng Oanh, Phương Liên, Lan Nhi, Nguyễn Thị Lan, Ngọc Văn, Thanh Ngân, Thục Phương đã giành HCV nội dung đồng đội đôi nữ trong giải trên.

Kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra tại TPHCM vào cuối năm nay ghi nhận lần đầu môn đá cầu bãi biển thuộc chương trình tranh tài chính thức. Dự kiến, cầu thủ đá cầu bãi biển sẽ thi đấu từ ngày 3 tới 10-12 ở sân đấu tại phường Vũng Tàu (TPHCM). Môn đá cầu bãi biển Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 4 bộ huy chương gồm đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ, đồng đội đôi nam, đồng đội đôi nữ.

MINH CHIẾN