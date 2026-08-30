Đội tuyển đá cầu Việt Nam đứng nhất giải thế giới, giành 7 HCV

Đội tuyển đá cầu Việt Nam giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn năm nay. Ảnh: MINH MINH

Giải đá cầu vô địch thế giới 2026 đã khép lại tại thành phố Hagen (Đức) vào ngày 30-8 (theo giờ Việt Nam). Các tuyển thủ Việt Nam đã giành 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, tiếp tục giữ vị trí số 1 toàn đoàn.

Giải quy tụ hơn 150 tuyển thủ đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, góp mặt thi đấu 9 nội dung. Các tuyển thủ đá cầu Việt Nam vào đến 7 trận chung kết và cùng giành chiến thắng ngoạn mục.

Các tấm HCV của đội tuyển đá cầu Việt Nam bao gồm nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ.

Đáng chú ý, tuyển thủ Hồ Phước Sang của TPHCM đã giành HCV đơn nam sau khi thắng đối thủ Kevin Or (Hongkong, Trung Quốc) 2-0 tại chung kết. Ngoài ra, vô địch đôi nam nữ là Phan Thị Quỳnh Liên, Phùng Mạnh Tú; vô địch đôi nam là Trần Anh Quân, Nguyễn Đức Chi.

Trong khi đó, tuyển thủ Lưu Hoàng Thanh Ngân để thua 1-2 trước đối thủ Wai Ming Lo (Hongkong, Trung Quốc) nhận HCB đơn nữ, còn 2 tuyển thủ Nguyễn Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Thùy Linh đạt HCĐ đôi nữ.

Trên tổng sắp chung cuộc, xếp sau đội tuyển đá cầu Việt Nam là đội Trung Quốc với 1 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Đội Hongkong (Trung Quốc) giữ vị trí hạng 3 với 1 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Chủ nhà Đức giành hạng 4 khi đạt 1 HCĐ.

MINH CHIẾN