Trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, 62 lớp giáo dục phòng, chống doping đã được tổ chức, giúp 6.789 vận động viên hoàn thành kiểm tra kiến thức và được cấp chứng nhận. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức, bảo đảm sự công bằng và lan tỏa tinh thần thể thao sạch.

Trao giải cho các VĐV môn khiêu vũ thể thao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương

Chủ động phòng ngừa từ trước đại hội

Tại Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra ngày 19-11 tại TPHCM, công tác phòng, chống doping là một trong những nội dung được quan tâm, nhất là khi đại hội bước vào giai đoạn thi đấu cao điểm với sự tham gia của đông đảo vận động viên trên cả nước.

Theo báo cáo của Tiểu ban Kiểm tra doping, Cơ quan Phòng, chống doping Việt Nam (VADA) đã tổ chức 62 lớp giáo dục kiến thức phòng, chống doping, gồm 59 lớp trực tiếp và 3 lớp trực tuyến. Chương trình được triển khai tại 36 tỉnh, thành phố, ngành và các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, tập trung vào vận động viên thuộc 24 môn thể thao được đánh giá có nguy cơ cao về doping.

Điểm đáng chú ý là vận động viên tham gia chương trình phải hoàn thành bài kiểm tra trực tuyến cuối buổi học để đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức. Kết quả, 6.789 vận động viên đạt yêu cầu và được cấp chứng nhận tham dự đại hội. Bên cạnh nhóm bắt buộc, gần 2.000 vận động viên ở các môn thể thao khác cũng chủ động tham gia học tập, kiểm tra.

Theo đánh giá của VADA, chuyển biến đáng ghi nhận sau chương trình là nhận thức của huấn luyện viên và vận động viên. Tâm lý học để đáp ứng yêu cầu từng bước được thay thế bằng sự chủ động tìm hiểu những quy định liên quan đến doping. Nhiều vận động viên đã nhận thức rõ hơn nguy cơ từ việc sử dụng thuốc, thực phẩm bổ sung và những hậu quả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp thi đấu.

Kiến thức phòng, chống doping vì thế được xem như một “lá chắn an toàn”, giúp vận động viên bảo vệ sức khỏe, danh dự và thành quả sau nhiều năm khổ luyện.

Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội có triển khai nội dung phòng, chống doping.

Song song với hoạt động giáo dục, VADA đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các nền tảng số, sản xuất 7 video ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phổ biến kiến thức. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về phòng, chống doping trong thể thao cũng thu hút gần 6.000 lượt tham dự, với các hình thức trắc nghiệm, chia sẻ trải nghiệm và hình ảnh cổ động.

Siết chặt công tác kiểm tra trong thi đấu

Bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, VADA đã ban hành quy định phòng, chống doping và gửi đến 36 đoàn tham dự. Nội dung được công bố dưới dạng tài liệu điện tử, tích hợp mã QR để vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ các đoàn thuận tiện tra cứu.

Tại các địa điểm thi đấu, công tác chuẩn bị phòng lấy mẫu xét nghiệm doping được phối hợp triển khai theo quy định quốc tế. Các khu vực truyền thông, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cũng được bố trí nhằm giúp vận động viên nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm trong quá trình kiểm tra.

Đáng chú ý, tại khu vực tập kết các đoàn tham dự lễ khai mạc, VADA tổ chức trạm truyền thông với các trò chơi tương tác, hoạt động chụp ảnh và lan tỏa thông điệp “Thể thao sạch”. Cách tiếp cận gần gũi này hướng đến việc đưa kiến thức phòng, chống doping đến vận động viên bằng những hình thức dễ nhớ, dễ tiếp nhận.

Thể thao TPHCM quyết tâm vì một kỳ đại hội thể thao sạch.

Đại hội năm nay có 48 môn thể thao, 66 phân môn, quy tụ 36 đoàn với quy mô dự kiến khoảng 16.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên. Các cuộc tranh tài diễn ra tại TPHCM cùng một số địa phương phối hợp đăng cai, đặt ra yêu cầu cao đối với việc tổ chức kiểm tra doping tại nhiều địa điểm.

VADA đề nghị các đoàn thể thao quán triệt đầy đủ quy định phòng, chống doping đến từng thành viên. Vận động viên được yêu cầu luôn sẵn sàng phối hợp với nhân viên kiểm tra, thực hiện việc cung cấp mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình. Việc sử dụng thuốc và thực phẩm bổ sung cũng cần được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế những vi phạm ngoài ý muốn.

Với những chuyển biến từ công tác giáo dục trước đại hội, mục tiêu đặt ra là giúp vận động viên bước vào thi đấu với sự chuẩn bị đầy đủ về chuyên môn lẫn kiến thức phòng, chống doping. Phía sau mỗi tấm huy chương là nhiều năm tập luyện, và thành quả ấy cần được bảo vệ bằng tinh thần trung thực, công bằng trong thể thao.

BÀI - ẢNH: QUỐC HÙNG