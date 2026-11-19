Sáng 19-11, tại TPHCM, Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra với sự tham dự của đại diện 36 đoàn thể thao. Bên cạnh việc rà soát công tác tổ chức, hội nghị tập trung vào định hướng đổi mới hệ thống thi đấu, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao và chuẩn bị năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế.

36 đoàn tham dự Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

TPHCM sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn nhất cả nước

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X khi sự kiện trở lại thành phố sau 20 năm, kể từ lần đăng cai năm 2006. Đây là niềm tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với TPHCM trong việc tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, thành phố đã phối hợp với Bộ VH-TT-DL và các địa phương liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn, hậu cần cùng những điều kiện phục vụ thi đấu. Hội nghị là dịp rà soát tiến độ, thống nhất phương án điều hành và tháo gỡ vướng mắc trước giai đoạn tranh tài cao điểm.

TPHCM đặt mục tiêu tổ chức đại hội an toàn, chu đáo, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để vận động viên phát huy năng lực, đồng thời giới thiệu hình ảnh thành phố năng động, hiện đại đến người hâm mộ cả nước.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức đại hội, ghi nhận nỗ lực chuẩn bị của TPHCM và các địa phương phối hợp đăng cai. Sau 4 năm chuẩn bị, đại hội với 48 môn, 973 nội dung thi đấu đã đến gần. Đây là dịp đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên, cũng như năng lực tổ chức, điều hành các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề cập nhiệm vụ nghiên cứu khả năng đăng cai những đại hội thể thao quốc tế theo định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mục tiêu này đòi hỏi sự đầu tư lâu dài về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, năng lực quản lý và kinh nghiệm tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Trong lộ trình đó, Đại hội năm 2026 tại TPHCM và kỳ tiếp theo dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng năm 2030 được xem là những bước chuẩn bị quan trọng. Qua từng kỳ đại hội, ngành thể thao có thêm kinh nghiệm hoàn thiện công tác chuyên môn, hậu cần, trọng tài và điều hành thi đấu.

Thứ trưởng cũng kỳ vọng lễ khai mạc ngày 21-11 tại khu vực bờ sông Sài Gòn sẽ tạo dấu ấn riêng nhờ cảnh quan đô thị cùng công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại. Dù vậy, yêu cầu hàng đầu vẫn là bảo đảm thi đấu an toàn, nghiêm túc, công minh để thành tích phản ánh đúng trình độ vận động viên.

Hướng đến Olympic

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là định hướng đổi mới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh nhìn nhận chương trình Đại hội năm 2026 vẫn còn dàn trải. Việc đánh giá thành tích chủ yếu dựa trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn cũng chưa phản ánh đầy đủ chất lượng chuyên môn và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Từ thực tế này, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đề xuất giảm chương trình Đại hội năm 2030 xuống còn 40 môn, 476 nội dung, tức giảm hơn 51% số nội dung so với năm 2026. Các môn Olympic sẽ được ưu tiên, đặc biệt là điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung và cử tạ.

TPHCM đã sẵn sàng mọi nguồn lực tổ chức thành công Đại hội.

Việc điều chỉnh nhằm tập trung nguồn lực vào những môn có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic. Ngành thể thao cũng nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá chuyên môn bên cạnh bảng tổng sắp huy chương, qua đó nhìn nhận sát hơn hiệu quả đào tạo vận động viên của từng địa phương, ngành.

Dự kiến, đề án đổi mới Đại hội lần thứ XI sẽ được hoàn thiện và công bố vào đầu năm 2027, giúp các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, đào tạo dài hạn.

Sau 20 năm, TPHCM trở lại vai trò chủ nhà với nhiều kỳ vọng. Thành công của Đại hội lần thứ X sẽ được đánh giá qua chất lượng tranh tài, năng lực tổ chức và những kinh nghiệm tích lũy, tạo nền tảng để thể thao Việt Nam hướng đến các sự kiện quốc tế trong tương lai.

BÀI - ẢNH: QUỐC HÙNG